200 bin öğrenci sıfır çekti

LGS’ye giren her 5 öğrenciden biri yani yüzde 20’si en az bir testten bir tek soru bile doğru çözemedi. Sıfırcılar 199 bin 963 sayısıyla, sınavla öğrenci alan liselerin toplam 192 bin 872 olan öğrenci kontenjanını bile geçti.

Sultan UÇAR

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1 milyon 31 bin 799 adayın girdiği 2022 LGS'de tercih dönemi başladı. 90 soru sorulan sınavda çoğu özel okul kökenli 193 sınav birincisi öğrenci olmasıyla övünülürken, 8 yıllık eğitim sonunda sıfırcı öğrenciler sümenaltı edildi. 204 bin 514 aday başvurduğu halde sınava hiç girmezken, katılım oranı yüzde 83.4'de kaldı.

MATEMATİKTE DÖKÜLDÜLER

2022 LGS'de, Türkçe'de 2 bin 786, İngilizce'de 83 bin 163, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük'te 12 bin 485, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi'nde 10 bin 937, matematikte 84 bin 711, İngilizce'de 83 bin 163, fende 5 bin 881 öğrenci, bir tek soru bile doğru çözemedi. 20 soruluk fende 17 bin 231, matematikte 1857 ve anadil Türkçe'de 2 bin 786 öğrenci tam net yaptı.

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük testindeki 10 sorunun yüzde 61.7'si yani yarıdan fazlası doğru çözüldü. 2021'e göre bu derste doğru çözme ortalaması yüzde 6 oranında artarak, doğru cevap sayısı 10 soruda 5.23'den 5.54'e yükseldi. 60 bin 360 öğrenci tam net yaptı.

DİN DERSİNDE 132 BİN FULL

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testindeki 10 sorunun, doğru çözme ortalaması geçen yıla göre yüzde 2 arttı. 132 bin 272 öğrenci full çekerken, 10 bin 937 öğrenci tek soru bile doğru cevaplayamadı. İngilizce doğru çözme ortalaması yüzde 5 ile en çok düşen test oldu.

Eğitim Uzmanı Salim Ünsal:

“LGS, Türkiye birincisi 193 öğrenciden, Türkiye sonuncusuna kadar tüm öğrencilerin, en başarılıdan en zayıfa sıralandığı bir sıralama sınavıdır. Puana değil, yüzdelik dilime bakmalısınız. Ortalama ve standart sapma da her yıl değişir. Öğrencinin puanı değil, hangi yüzdelik dilimde olduğu önemli. 2021 LGS'de 400-500 puan aralığında 58 bin aday vardı. Bu yıl aynı aralıkta 102 bin öğrenci var. Bu da bize puanların değişeceğini gösterir.”

“YÜZDELİK DİLİM DEĞİŞİR”

“2021'de 450 puanla iyi bir liseyi kazanan bir aday, bu yıl aynı yeri 470-480 puanla kazanabilir. Okullar her yıl aynı yüzdelik dilimden öğrenci almaz. Okulun alacağı öğrenci sayısındaki artış veya azalma, yüzdelik dilimi değiştirir. 2022 LGS'ye katılan öğrenci sayısı geçen yıla göre 7 bin kişi azalsa da, kontenjan 15 bin 432 kişi arttı. Sınava bu yıl girenlerin yerleşme şansı yüzde 8 daha fazla.”

“İLK LİSTE ÇOK ÖNEMLİ”

“Vefa Anadolu Lisesi'ne ilk tercih listesinde yerleşen biri artık oranın öğrencisidir. Cağaloğlu Anadolu Lisesi'ni eğer hedefliyor ise, iki nakil döneminde bu okulda boşluk varsa sistem oraya yerleştirir. İkinci yerleşmede bir okul kazananın kaydı, ilk yerleştiği okuldan düşer. Sistem öğrenciyi e-okulda otomatik olarak yeni okula kayıt eder. ”

SORU-CEVAP

Açıkta kalmamak için ne yapmalısınız?

– Yüzde 10'luk dilimde iseniz, yüzde 8 ile yüzde 15'e kadar tercih yapmalısınız. Yüzde 1 ile yüzde 5 arasında dilimde iseniz, benzer oranlarla tercih listesi yaparsanız, açıkta kalmazsınız.

Puan ve yüzdelik dilim eşitse ne olur?

– Okula başvuran öğrencilerin sıralaması, puanı tam eşit olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılacak. Yaşı küçük olan öncelikli kayıt olacak.

Kontenjan artışı yerleşmeyi etkiler mi?

– Tercih edeceğiniz ildeki kontenjan artışına bakın. Kontenjan artışı veya azalması yüzdelik dilimi değiştirir. İlk kez öğrenci alan bir okul seçecekler, eşdeğer okulların yüzdelik dilimine baksın.

TERCİHTE DİKKAT!

■ Tercihleri sisteme girince, herhangi bir ortaokulda onaylatın.

■ 10 tercihinizi karma, hepsi Anadolu, fen, İHL yapabilirsiniz.

■ Tek tercih yapanın, sınavla alan okula yerleşme şansı düşer.

■ Sınavla bir okula yerleşemeyenler, adrese dayalı kaydedilir.

NOT DEFTERİ

-Sınavla öğrenci alan liselerin kontenjanı 15 bin 432 kişi arttı.

-En çok kontenjan artışı yüzde 23'le Anadolu meslek liselerinde oldu.

-LGS tercihleri 20 Temmuz Çarşamba günü saat 17:00'da bitecek.