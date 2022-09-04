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2022 YKS ek yerleştirme tercihleri için tarih belli oldu

YKS ek tercih, herhangi üniversitenin programına yerleştirilemeyen öğrencilerin merak konusu oldu. YKS ek tercih için ÖSYM beklenen açıklamayı yaptı. 2022-YKS Ek Yerleştirme Takvimi'ne göre, tercihler 7-13 Eylül'de yapılacak.

Yayınlanma: 19:44 - 04 Eylül 2022 Güncellenme:
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2022 YKS ek yerleştirme tercihleri için tarih belli oldu

Geçtiğimiz günlerde açıklanan YKS tercih sonuçlarının ardından açıkta kalan öğrenciler ek tercihler için beklemeye başladı.

Büyük bölümü dolan üniversiteler için kayıt yapılmayan veya yeni açılan bölümlerde ek tercih yapılabilecek.

Son şans niteliği taşıyan ek yerleştirme ve kontenjanlar bu noktada büyük önem taşıyor.

EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN YAPILACAK?

Öğrenciler merakla beklediği ek yerleştirme tarihi belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, 2022-YKS Ek Yerleştirme Takvimi’ne göre, ek yerleştirme tercihleri 7-13 Eylül’de yapılacak.

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

Ek yerleştirme tercih ücreti 30 TL olacak. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacak. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.

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