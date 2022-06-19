2022 YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarı erişime açıldı
2022 YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. Sınav sonuçlar ise 20 Temmuz'da ilan edilecek.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) de sona erdi. Böylece YKS’nin tüm oturumları tamamlanmış oldu.
2022 YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. Sınav sonrası ÖSYM yayınladığı duyuru ile YKS cevap anahtarı kitapçığını “osym.gov.tr” internet adresinden adayların erişimine açtı.
Sınav sonuçlar ise 20 Temmuz’da ilan edilecek.