4 milyon çocuk karne alamayacak
Çağ nüfusuna göre zorunlu eğitim çağında olan 4 milyon öğrenci, ‘çocuk işçilik’, ‘çocuk yaşta evlilik’ ve ‘tarikat/cemaat’ gibi nedenlerle örgün eğitim dışına itildiği için karne alamayacak.
Türkiye'deki 71 bin 320 okulda kayıtlı yaklaşık 15 milyon öğrenci cuma günü yaz tatiline çıkıyor. Kız ve erkek öğrencilerin net okullaşma oranı ilkokulda yüzde 96.1, ortaokulda yüzde 95.6, lisede yüzde 87.9'da kaldı. Kız çocuklarında 2012'de yüzde 98.9 olan net okullaşma oranı bu eğitim yılını yüzde 5.8 kayıpla kapatarak, yüzde 93.1'e kadar geriledi. Tarikatların elinde 1.5 milyon çocuk olduğu değerlendiriliyor.