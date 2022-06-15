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4 milyon çocuk karne alamayacak

Çağ nüfusuna göre zorunlu eğitim çağında olan 4 milyon öğrenci, ‘çocuk işçilik’, ‘çocuk yaşta evlilik’ ve ‘tarikat/cemaat’ gibi nedenlerle örgün eğitim dışına itildiği için karne alamayacak.

Sultan UÇAR
Yayınlanma: 05:00 - 15 Haziran 2022 Güncellenme:
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4 milyon çocuk karne alamayacak

Türkiye'deki 71 bin 320 okulda kayıtlı yaklaşık 15 milyon öğrenci cuma günü yaz tatiline çıkıyor. Kız ve erkek öğrencilerin net okullaşma oranı ilkokulda yüzde 96.1, ortaokulda yüzde 95.6, lisede yüzde 87.9'da kaldı. Kız çocuklarında 2012'de yüzde 98.9 olan net okullaşma oranı bu eğitim yılını yüzde 5.8 kayıpla kapatarak, yüzde 93.1'e kadar geriledi. Tarikatların elinde 1.5 milyon çocuk olduğu değerlendiriliyor.

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