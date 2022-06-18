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40 saniye geç kaldı, YKS’ye giremedi

Milyonlarca üniversite adayının beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bugün saat 10.15'te başladı. Bir öğrenci kapılar kapandıktan 40 saniye sonra geldiği için sınava giremezken, 4 öğrenci ise kimliklerini evde unuttukları için sınava giremedi.

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40 saniye geç kaldı, YKS’ye giremedi

81 il ve Lefkoşa’da düzenlenen YKS’nın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15’te başladı.

Saatler 10.00'ı gösterdiğinde okul kapıları kapatılırken, adaylar aileleriyle son kez sarılıp içeri girdi. Saatler 10.15'i gösterdiğinde ise adayların sınav maratonu başladı.

Bursa’da bir okulda sınava girmek için gelen öğrenci kapı kapatıldıktan 40 saniye sonra geldiği için içeri alınmazken, evde kimliklerini unutan 4 öğrenci de sınava giremedi.

Öğrenciler gözyaşlarına boğulurken, aileleri ve diğer öğrenci velileri tesellide bulundu. (İHA)

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