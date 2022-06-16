Adaylar bu yıl da Bodrum ve Marmaris’te sınava giremeyecek

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin’in Mart ayında TBMM’ne verdiği soru önergesiyle üniversite sınavlarında Muğla’da çok fazla nüfusa sahip Bodrum ve Marmaris’te de sınav merkezi açılması isteminde bulunmasına ret cevabı verildi.

Mustafa SARIİPEK

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CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in Mart ayında TBMM'ne verdiği soru önergesiyle üniversite sınavlarında Muğla'da çok fazla nüfusa sahip Bodrum ve Marmaris'te de sınav merkezi açılması istemi Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından reddedildi. 18-19 Haziran tarihinde gerçekleşecek üniversite giriş imtihanlarının Muğla'da sadece Menteşe, Fethiye ve Milas ilçelerinde gerçekleşeceğini belirten Süleyman Girgin, “Sınav günü geldi ama Muğla'daki sınav merkezi sorunu çözülmedi. Demek ki kişisel menfaat kamusal menfaat dengesine uygun değilmiş” dedi.

1 MİLYONLUK MUĞLA'DA 3 SINAV YERİ VAR

Girgin, bu yılki üniversite sınavlarına başvuru kılavuzunda, Muğla'dan sadece 3 merkezin yer aldığını belirterek şunları söyledi:

“Bütün Muğla'da sadece bu yıl mezun olacak 10 bine yakın öğrenci üniversite sınavlarına girecek. Kılavuza göre sadece Menteşe'de, Fethiye'de ve Milas'ta sınavlar yapılacak. Başta Bodrum ve Marmaris olmak üzere büyük ilçelerdeki öğrenciler sınav günü başka ilçelere gitme çilesi yaşayacak. Ailelerin ve öğrencilerin daha fazla sınav merkezi talebini, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yanıtlaması istemiyle verdiğimiz soru önergesiyle Mart ayında TBMM'ye taşımıştık.

Ancak Bakanlık verdiği cevapta, ‘Sınava başvuracak potansiyel aday sayısı, bina ve salon kapasitesi, görevli sayısı, sınav merkezleri arasındaki mesafe, sınav güvenliği ve sınav maliyetini teşkil eden nakli kriterlere uygun' olmadığını söyledi. Kısacası, Milli Eğitim Bakanlığı ailelerin talebine kulaklarını tıkadı.”

ÖĞRENCİLERİN 1 YILI HEBA OLUYOR

Sınav gününün öğrenciler için çileye aileler içinse ekstra maliyete dönüştüğünü de sözlerine ekleyen Girgin, “Zaten yüksek enflasyonla ailelerin perişan olduğu bir süreçten geçiyoruz. Bakanlık ‘Başka ilçede sınava gireceksiniz' diyor. Ancak, ‘Yakıt fiyatını, yol parasını, konaklama maliyetini nasıl karşılayacaksınız?' diye hiç sormuyor.

Bu uygulama yüzünden, yolda bir olumsuzlukla karşılaşıp, geciktiği için sınava giremeyen öğrencilerin bir yılı çalınıyor. Durum buyken, bakanlığın, Bodrum ve Marmaris uygun değil açıklamasını anlamak mümkün değil. Soruyorum: O zaman neresi uygun? İlk sandıktan sonra partimiz iktidara gelecek ve iktidarımızda aileleri bu mağduriyetten kurtaracağız. Öğrencilerin bulunduğu ilçede sınava girmesini sağlayacağız. Aileleri bu çileden kurtaracağız. Sınava giren çocuklarımız o gün stres çekmeyecek” diye konuştu.