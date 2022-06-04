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Alman Üniversitesi’ne ilahiyat fakültesi açılıyor

Türk-Alman Üniversitesi’ne İlahiyat Fakültesi kurulmasına ilişkin karar Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlandı.

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Alman Üniversitesi’ne ilahiyat fakültesi açılıyor

Türk-Alman Üniversitesi rektörlüğüne bağlı olarak İlahiyat Fakültesi kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türk Alman Üniversitesi rektörlüğüne bağlı olarak İlahiyat Fakültesi kurulmasınak karar verildi. Karar, 2809 sayılı Yükseköğretim kurumları Teşkilatı Kanununun ilk 30 uncu maddesi gereğince karar verildiği belirtildi.

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