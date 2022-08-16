Anaokulları ne zaman açılıyor, okula uyum haftası ne zaman?

Yeni eğitim-öğretim döneminde anaokula gidecekler bir hafta erken başlayacak. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrencileri okula 5 Eylül’de başlayacak.

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Milli Eğitim Bakanlığınca öğrencilerin okul kaygılarını gidermek ve onlara okul ortamını sevdirmek, öğrenme ortamını, öğretmenlerini ve arkadaşlarını tanımalarına yardımcı olmak için “Okullarda Uyum Haftası” düzenleniyor. Bu yıl da geçtiğimiz yıllar da olduğu gibi uyum haftası kapsamında anaokulları yeni eğitim döneminden 1 hafta önce okula başlayacak.

ANAOKULLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB Bakanı Mahmut Özer konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası var. Yani 5-9 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimi haftası olacak. Ara tatillerde yeniden adaptasyon ile ilgili şikayetler alıyoruz ancak ara tatil uygulaması önümüzdeki yıl da devam edecek.

Bu konuda çok düşündük ama bir değişikliği gitmedik. Birinci dönem ara tatili 14-18 Kasım 2022 tarihinde, ikinci dönem ara tatili de Ramazan Bayramı ile birleştirilerek 17-20 Nisan’da gerçekleştirilecek. Yarı yıl tatili ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.”

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB tarafından açıklanan takvime göre okullar 12 Eylül'de açılacak.

1. Ara tatil başlangıcı 14 Kasım ile 18 Kasım arasında olacak.

Yarıyıl tatil ise 10 iş günü sürece ve 23 Ocak ile 3 Şubat arasında yapılacak.

2. Ara tatil ise 17 Nisan ile 20 Nisan arasında 3.5 iş günü sürecek.

Okullar 16 Haziran 2023 tarihinde kapanacak.