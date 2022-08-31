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Ankara’da servis ücretlerine zam

Ankara’da okul servis ücretlerine zam geldi. Yapılan zamla birlikte 0-3 kilometre arası yıllık 5 bin 96 TL oldu. 15 kilometreyi aşan her kilometre için ise 150 TL ek ücret alınacak.

Yayınlanma: 11:24 - 31 Ağustos 2022 Güncellenme:
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Ankara’da servis ücretlerine zam

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Ankara zam