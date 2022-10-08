AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, kayıt yenileme ne zaman bitiyor?

AÖF kayıt yenileme işlemleri için tarihler Anadolu Üniversitesi tarafından duyuruldu. İşlemler sırasında uygulanması gereken adımlar büyük önem taşıyor. AÖF kayıt yenileme 17 Ekim Pazartesi gününe kadar devam edecek. Öğrenciler ilk önce ders kayıtlarını yapacak sonrasında ise kayıt ücretini belirlenen bankalara yatırabilecek.

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AÖF kayıt yenileme işlemleri aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden devam ediyor. Öğrenciler ilk önce AÖF ders kayıtlarını yapacak sonrasında ise kayıt ücretini belirlenen bankalara yatırabilecek.

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

AÖF tarafından paylaşılan akademik takvime göre güz dönemi kayıt yenileme işlemleri 3 Ekim ile 17 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

AÖF KAYIT YENİLEME ADIMLARI

Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.

AÖF kayıt yenileme işlemleri gerçekleştirirken aşağıdaki adımların sırasıyla uygulanması gerekiyor.

1- Derslerini seç.

2- Ücretini öde.

3- Otomasyondan kaydını kontrol et.

4- Ders kitapların eKampüs’te.

Kayıt yenileme işlemini yapan öğrenciler aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Bilgi bağlantısından kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini kayıt yenileme tarihleri içinde mutlaka kontrol etmelidir.

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Öğrencilerin ders seçimlerini tamamlamasının ardından ödeme bilgileri oluşturuluyor. AÖF kayıt yenileme ücreti öğrencileri durumuna göre değişebiliyor. Kayıt yenileme tarihleri içinde ödeme bilgileri aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından görülebilir ve ödeme yapılabilir.

Uzaktan Öğretim Ön Lisans Programlarında güz/bahar döneminde kayıt yeniletecek öğrencilerin; öğrenim süresine ve aldığı derslerin kredisine bakılmaksızın Cumhurbaşkanı Kararına göre belirlenen Dönem Öğrenim Ücretini ödeyecektir.

27.07.2022 tarihli ve 31905 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Cumhurbaşkanı Kararına göre kayıt yeniletecek öğrencilerden Dönem Öğrenci Katkı Payı tutarı alınacaktır. Açıköğretim Fakültesinin ön lisans programlarında kayıtlı öğrencilerden program süresi sonunda (3. yıldan itibaren) mezun olamayan öğrenciler Dönem Öğrenci Katkı Payı ödeyecektir. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans programlarında kayıtlı öğrencilerden program süresi sonunda (5. yıldan itibaren) mezun olamayan öğrenciler Dönem Öğrenci Katkı Payı ödeyecektir.

Ödeme Yöntemleri.

Kayıt yenileme için yapmanız gereken ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla kayıt yenilemenin son günü saat 22:30’a kadar aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilirsiniz: .

– Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme.

– İnternet Bankacılığı ile Ödeme.

– ATM’den Ödeme (Kartlı/Kartsız).

– Mobil Bankacılık ile Ödeme.

Ziraat Bankası şubeleri içinden ödeme yapılmayacaktır..

– Posta havalesi, banka havalesi ve EFT gibi yollarla yapılan ödemeler kabul edilmemektedir