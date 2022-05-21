AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF final sınavı sonuçları için tarih belli mi?

Üniversite eğitimini dışarıdan yürüten binlerce öğrenci 21 Mayıs ve 22 Mayıs tarihlerinde AÖF final sınavlarına katılacak. Ardından AÖF sınav sonuçları için bekleyiş başlayacak. AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bir açıklama bulunmasa da sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde AÖF Öğrenci Girişi sayfadan açıklanıyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

AÖF sınav sonuçlarının resmi olarak hangi tarihte açıklanacağı bildirilmedi ancak, sınav sonuçları genellikler sınavın tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde açıklanıyor. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Bahar dönemi final sınavları AÖF takvimine göre 21 Mayıs – 22 Mayıs günlerinde gerçekleştiriliyor ama AÖF sonuçları henüz açıklanmadı.

Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfadan açıklanıyor.

AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Açıklandığı andan itibaren AÖF sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrencilerin Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin kullandığı login.anadolu.edu.tr sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapmaları gerekiyor.

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

30 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti