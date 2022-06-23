AÖF yaz okulu başvurusu ne zaman, başladı mı?

AÖF yaz okulu, 2019 yılında bu yana uygulanıyor. AÖF yaz okulu üniversiteyi dışarıdan okuyan öğrencilerin eksik derslerini tamamlayabilme ya da başarısız olduğu dersi alamayanlar bu kez alabilmesine olanak sağlıyor. AÖF yaz okulu kayıtları 27 Haziran ile 1 Temmuz arasında gerçekleştirilecek.

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Yaz okulu; birçok üniversitede var olan ve öğrencilerin geçemedikleri derslerini yaz döneminde almalarını sağlayan bir sistem olarak uygulanıyor. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde olmayan bu uygulama, 24 Nisan 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Yaz Okulu Yönetmeliği” ile uygulamaya geçilmişti.

YAZ OKULU BAŞVURU NE ZAMAN?

Yaz okulu başvurusu 27 Haziran 2022 Pazartesi ve 01 Temmuz 2022 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2021-2022 Öğretim Yılı Yaz Okulu Sınavı 13 Ağustos tarihinde yapılacak.