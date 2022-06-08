AÖF yaz okulu kayıt işlemleri ne zaman? AÖF yaz okulu sınavı tarihi belli oldu
Eksik dersleri tamamlama ya da başarısız olduğu dersi alamayanlar tamamlama şansı sunan AÖF yaz okulu tarihi belli oldu. AÖF yaz okulu kayıtları 27 Haziran ile 1 Temmuz arasında gerçekleştirilecek. AÖF yaz okulu Sınavı ise 13 Ağustos tarihinde uygulanacak.
Açıköğretim, İşletme ve İktisat Fakülteleri için yaz okulu imkanı sunuluyor. Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri yaz okulu kayıt yenileme ve sınav tarihlerini merakla beklerken Anadolu Üniversitesi tarafından beklenen açıklama yapıldı.
AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?
Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2021-2022 Öğretim Yılı Yaz Okulu Sınavı 13 Ağustos tarihinde yapılacak.
YAZ OKULU BAŞVURU NE ZAMAN?
Yaz okulu başvurusu 27 Haziran 2022 Pazartesi ve 01 Temmuz 2022 Cuma tarihleri arasında yapılacak.