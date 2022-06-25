AÖF yaz okulu kayıt tarihi yaklaştı! AÖF yaz okulu başvurusu ne zaman?
Açıköğretim, İşletme ve İktisat Fakülteleri için yaz okulu kayıtları başlıyor. Daha önce duyurulan tarihlere göre AÖF yaz okulu kayıtı 27 Haziran itibariyle başlayacak, 1 Temmuz'da sona erecek. AÖF yaz okulu ile öğrenciler eksik derslerini tamamlayabilir ya da başarısız olduğu dersi alamayanlar bu kez alabilecek.
AÖF yaz okulu, 2019 yılında bu yana uygulanıyor. AÖF yaz okulu üniversiteyi dışarıdan okuyan öğrencilerin eksik derslerini tamamlayabilme ya da başarısız olduğu dersi alamayanlar bu kez alabilmesine olanak sağlıyor. AÖF yaz okulu kayıtları 27 Haziran ile 1 Temmuz arasında gerçekleştirilecek.
AÖF YAZ OKULU BAŞVURU NE ZAMAN?
Yaz okulu başvurusu 27 Haziran 2022 Pazartesi ve 01 Temmuz 2022 Cuma tarihleri arasında yapılacak.
AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?
Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2021-2022 Öğretim Yılı Yaz Okulu Sınavı 13 Ağustos tarihinde yapılacak.