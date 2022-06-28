AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır? AÖF yaz okulu kayıt ne zaman bitiyor?

AÖF yaz okulu kayıt işlemleri başladı. Yaz okulu kayıt işlemi, Ders Seçimi ve Kayıt Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecek. AÖF yaz okulu ile öğrenciler eksik derslerini tamamlayabilir ya da başarısız olduğu dersi alamayanlar bu kez alabilecek.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Açıköğretim, İşletme ve İktisat Fakülteleri için yaz okulu kayıtları başlıyor. Daha önce duyurulan tarihlere göre AÖF yaz okulu kayıtı 27 Haziran itibariyle başlayacak, 1 Temmuz’da sona erecek.

AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?

Yaz okulu başvurusu 27 Haziran 2022 Pazartesi ve 01 Temmuz 2022 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2021-2022 Öğretim Yılı Yaz Okulu Sınavı 13 Ağustos tarihinde yapılacak.

AÖF YAZ OKULU KAYIT NASIL YAPILIR?

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptıramayacaklardır.

Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir.

Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından yapılacaktır.

Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2021-2022 Öğretim Yılı Yaz Okulu Öğretim Gideri ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında

Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilir;

Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödemeİnternet Bankacılığı ile ÖdemeATM'den Ödeme (Kartlı/Kartsız)Mobil Bankacılık ile Ödeme

Yaz okulu kayıt tarihinin son günü olan 01 Temmuz 2022 tarihinde saat 22:30'a kadar ödeme yapılabilecektir.

01 Temmuz 2022 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve yaz okulu kayıt işlemi yapılmayacaktır. Yaz okulu kayıt süresi kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Yaz Okulu Öğretim Gideri ödemesini yapmayan öğrenciler, 2021-2022 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt hakkını kaybeder.

Yaz okulu sınav merkezi seçimi her öğrenci için zorunlu hale getirilmiştir. Buna göre;

Yaz okulunda ders seçimi ve ödeme yapıp kaydınızı tamamlamanız sınava girmeniz için yeterli değildir. Yaz okuluna kayıt yaptıran her öğrenci (sınav merkezi değişmeyecek olsa dahi) 02-03-04 Temmuz 2022 tarihlerinde sınav merkezi seçimini mutlaka yapması gerekmektedir.

Sınav Merkezi seçimini yapmayan öğrenci yaz okuluna kayıt yaptırsa dahi sınava alınmayacak ve ödediği tutar iade edilmeyecektir.

Öğrencilerin yaz okulunun yapıldığı öğretim yılı bahar dönemindeki öğrencilik statüsü değişmez.

Öğrenciler sınavlarda ders kitabının e-Kampüs ortamında sunulan güncel versiyonundaki (PDF) içerikten sorumludur.