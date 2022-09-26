AÖL kayıt yenileme, ilk kayıt ne zaman, nasıl yapılır?

Lise eğitime açıköğretimde devam öğrenciler için kayıt süreci geçtiğimiz haftalarda başladı. Yapılan açıklamaya göre ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 7 Ekim'de sona erecek. Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, belirlenen kayıt yenileme sınav ücreti ödeyecek. Bu dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 5 TL olarak belirlendi.

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Açık Lise yani AÖL öğrencileri için kayıt yenileme işlemleri için tarihler MEB, AÖL iş takvimi ile belli oldu. Eğitim hayatına açık lise ile devam edenler için AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme süreci devam ediyor.

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 2022-1 Dönemi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 22 AĞUSTOS 2022 – 7 EKİM 2022 günü mesai bitiminde sona erecek.

AÖL İLK KAYIT SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıran öğrenci, sınava girmek istediği her dönem için “sınav ücretini” ödemek zorundadır.

Bu dönem için ilk kayıt sınav ücreti olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına 10 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacaktır. 10 TL ise halk eğitim merkezi okul aile birliği banka hesabına yatırılacak veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)

AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Öğrencilik durumu Silik, Donuk veya Aktif olan öğrencilerden dönem sınavına katılmak isteyenler kayıt yenileme işlemi yaptıracak.

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. Bu dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)

AÖL İLK KAYIT NASIL YAPILIR?

– Açık Öğretim Lisesi’ne ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; öncelikle T.C. kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara sınav ücretini yatıracaktır.

– Sınav ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim ederek ön kaydını yaptıracaklardır.

– https://odeme.meb.gov.tr adresinden de tüm bankaların kredi kartı ile ilk kayıt ve kayıt yenileme sınav ücretini yatırabilirsiniz.