Arapça in ingilizce out!
Milli Eğitim Bakanlığı, merkezi sistem sınavlarında da sorduğu İngilizce’ den son 5 yılda 7 bin 8 öğretmen atarken, 3 bin 193 Arapça öğretmenini kadroya aldı. Anadil Türkçe’den 8 bin 453 öğretmen alındı.
İngilizce'ye One Minute!: AB sürecinden uzaklaşan Türkiye, yabancı dil eğitiminde Arapça' ya hızlı giriş yaptı.
Okulların tamamında İngilizce zorunlu ders olarak veriliyor. İmam hatipler ile sadece seçmeli ders olarak verilen Arapça öğretmen alımı sayısı son 5 yılda kadro verilen İngilizce öğretmen sayısının yarısını yakaladı.
FRANSIZ KALDILAR
Bakan Mahmut Özer kısa bir süre önce, “Bu ülkede yabancı dil öğretilmiyor retoriğini hep birlikte tarihin çöplüğüne atacağız” demişti. 2022 yılı öğretmen alımındaki yabancı dillerin branş dağılımını incelediğimizde 450 İngilizce, 193 Arapça, 175 Almanca ve 1'er Fransızca, Rusça, İspanyolca öğretmeni alımı için kadro açıldığı görüldü. 2018-2022 yılları arasındaki 5 yılda, 7 bin 8 İngilizce öğretmenine karşılık 3 bin 193 Arapça öğretmeni kadroya alındı. 949 öğretmenle Almanca 3. sırada yer aldı. Fransızca ve Rusça dillerinden 5 yılda sadece 9'ar öğretmen alındı.
Öte yandan 1 Eylül'deki 20 bin sözleşmeli öğretmen alımında, 7 bin 503 okul öncesi, 2 bin 223 sınıf öğretmeni, 1250 özel eğitim 1218 din kültürü ve ahlak bilgisi ve 1004 ilköğretim matematik, en çok alım yapılacak olan 5 branş oldu. 20 bin öğretmenden 10 bini İstanbul'a atanacak.
SON 5 YILDA ATANAN ÖĞRETMEN
TÜRKÇE
YIL KONTENJAN
2018…….1450
2019……. 2242
2020…….2593
2021…….1616
2022……..552
Toplam…..8453
5 YILDA 5 YABANCI DİLDE ATANAN ÖĞRETMEN SAYISI
İNGİLİZCE
YIL KONTENJAN
2018 ….. 2002
2019 ….. 1960
2020 ….. 1739
2021 ……. 857
2022 ……. 450
Toplam …….. 7008
ARAPÇA
YIL KONTENJAN
2018 ……. 845
2019 ……. 594
2020 ……. 744
2021 ……. 817
2022 ……. 193
Toplam … 3193
ALMANCA
YIL KONTENJAN
2018 ……… 98
2019 ……. 200
2020 ……. 138
2021 ……. 338
2022 ……. 175
Toplam .. 949
FRANSIZCA
YIL KONTENJAN
2018 ……….. 3
2019 ……….. 1
2020 ……….. 1
2021 ……….. 3
2022 ……….. 1
Toplam ….. 9
RUSÇA
YIL KONTENJAN
2018 ……….. 1
2019 ……….. 5
2020 ……….. 1
2021 ……….. 1
2022 ……….. 1
Toplam …….. 9
Başarısızlığı kabullendi
Yabancı dil eğitimiyle ilgili kısa bir süre önce Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer; “Yabancı dil eğitimi yıllardan beri eğitim sisteminde yaygın bir şekilde tüm okullarımızda başarıyı yakalayamadığımız alanlardan birisi. Bu dönem İngilizce eğitiminden başlayarak, İngilizce'yi ana odağımıza koyacak, İngilizce'yi bir gramer öğretiminin ötesine geçirecek, günlük yaşamın kodlarıyla ilk kez okullarda uygulayacağız” demişti.
10 SORUDAN 5'İ BİLE DOĞRU ÇÖZÜLEMEDİ
Arapça öğretmen alımı hızlandırılsa da LGS'de, Arapça sorulmuyor. İngilizce'den 2022 LGS'de 10 soru soruldu. Kız öğrencilerin doğru cevap ortalaması 4.83, erkek öğrencilerin ise 4.33'de kaldı.