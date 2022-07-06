Arapça in ingilizce out!

Milli Eğitim Bakanlığı, merkezi sistem sınavlarında da sorduğu İngilizce’ den son 5 yılda 7 bin 8 öğretmen atarken, 3 bin 193 Arapça öğretmenini kadroya aldı. Anadil Türkçe’den 8 bin 453 öğretmen alındı.

Sultan UÇAR

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İngilizce'ye One Minute!: AB sürecinden uzaklaşan Türkiye, yabancı dil eğitiminde Arapça' ya hızlı giriş yaptı.

Okulların tamamında İngilizce zorunlu ders olarak veriliyor. İmam hatipler ile sadece seçmeli ders olarak verilen Arapça öğretmen alımı sayısı son 5 yılda kadro verilen İngilizce öğretmen sayısının yarısını yakaladı.

FRANSIZ KALDILAR

Bakan Mahmut Özer kısa bir süre önce, “Bu ülkede yabancı dil öğretilmiyor retoriğini hep birlikte tarihin çöplüğüne atacağız” demişti. 2022 yılı öğretmen alımındaki yabancı dillerin branş dağılımını incelediğimizde 450 İngilizce, 193 Arapça, 175 Almanca ve 1'er Fransızca, Rusça, İspanyolca öğretmeni alımı için kadro açıldığı görüldü. 2018-2022 yılları arasındaki 5 yılda, 7 bin 8 İngilizce öğretmenine karşılık 3 bin 193 Arapça öğretmeni kadroya alındı. 949 öğretmenle Almanca 3. sırada yer aldı. Fransızca ve Rusça dillerinden 5 yılda sadece 9'ar öğretmen alındı.

Öte yandan 1 Eylül'deki 20 bin sözleşmeli öğretmen alımında, 7 bin 503 okul öncesi, 2 bin 223 sınıf öğretmeni, 1250 özel eğitim 1218 din kültürü ve ahlak bilgisi ve 1004 ilköğretim matematik, en çok alım yapılacak olan 5 branş oldu. 20 bin öğretmenden 10 bini İstanbul'a atanacak.

SON 5 YILDA ATANAN ÖĞRETMEN

TÜRKÇE

YIL KONTENJAN

2018…….1450

2019……. 2242

2020…….2593

2021…….1616

2022……..552

Toplam…..8453



5 YILDA 5 YABANCI DİLDE ATANAN ÖĞRETMEN SAYISI

İNGİLİZCE

YIL KONTENJAN

2018 ….. 2002

2019 ….. 1960

2020 ….. 1739

2021 ……. 857

2022 ……. 450

Toplam …….. 7008

ARAPÇA

YIL KONTENJAN

2018 ……. 845

2019 ……. 594

2020 ……. 744

2021 ……. 817

2022 ……. 193

Toplam … 3193

ALMANCA

YIL KONTENJAN

2018 ……… 98

2019 ……. 200

2020 ……. 138

2021 ……. 338

2022 ……. 175

Toplam .. 949

FRANSIZCA

YIL KONTENJAN

2018 ……….. 3

2019 ……….. 1

2020 ……….. 1

2021 ……….. 3

2022 ……….. 1

Toplam ….. 9

RUSÇA

YIL KONTENJAN

2018 ……….. 1

2019 ……….. 5

2020 ……….. 1

2021 ……….. 1

2022 ……….. 1

Toplam …….. 9

Başarısızlığı kabullendi

Yabancı dil eğitimiyle ilgili kısa bir süre önce Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer; “Yabancı dil eğitimi yıllardan beri eğitim sisteminde yaygın bir şekilde tüm okullarımızda başarıyı yakalayamadığımız alanlardan birisi. Bu dönem İngilizce eğitiminden başlayarak, İngilizce'yi ana odağımıza koyacak, İngilizce'yi bir gramer öğretiminin ötesine geçirecek, günlük yaşamın kodlarıyla ilk kez okullarda uygulayacağız” demişti.

10 SORUDAN 5'İ BİLE DOĞRU ÇÖZÜLEMEDİ

Arapça öğretmen alımı hızlandırılsa da LGS'de, Arapça sorulmuyor. İngilizce'den 2022 LGS'de 10 soru soruldu. Kız öğrencilerin doğru cevap ortalaması 4.83, erkek öğrencilerin ise 4.33'de kaldı.