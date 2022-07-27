Atatürk modeli Türkiye’yi kurtarır!

“Atatürk’ün 1933’te yaptığı gibi en iyi bilim insanlarını Türkiye’ye kazandırma- lıyız. Türkiye’nin en önemli sorunu beyin göçü” diyen Prof. Dr. Muhammed Şahin, “Dünyada, resmen beyin avcılığı başladı. İngiltere, 2 aydır dünyanın ilk 50 üniversitesinden mezun olanlara anında vatandaşlık veriyor” diye uyardı.

Sultan UÇAR

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Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr), Türkiye'deki 47 bin üniversite öğrencisinin katıldığı Türkiye Öğrenci Memnuniyeti Araştırması (TÜMA 2022) Raporu'nu yayınladı. Z kuşağı üniversite gençliği, MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin'e ‘Altın Rektör Ödülü' verdi. ‘Z kuşağı niye sizi seçti?' diye sorunca, devlet bursuyla İngiltere'de yüksek lisans ve doktora yapıp, Türkiye'ye hizmet etmek için geri dönen, ABD'deki NASA' nın iş teklifini bu nedenle reddeden bir köy çocuğunun sıra dışı başarı öyküsüyle karşılaştık.

“RESMEN BEYİN AVCILIĞI ”

Profesör Muhammed Şahin: “Dünyada, milliyetçi akımlar artsa da, bilim ve teknolojik gelişmelere kimse engel olamıyor. Bilim sınır tanımaz. Amerika başta olmak üzere gelişmiş ülkeler eğitim, bilim ve teknolojiyi her zaman siyasetin dışında ve üstünde tuttuğu için kalkındı. Başarılı gençleri ülkelerine çekmek için yıllardır birçok burs verdiler. Pandemi sonrası, Batı ülkeleri resmen beyin avcılığına başladı. İngiltere, son 2 aydır dünyanın ilk 50 üniversitesinden mezunlara anında vatandaşlık veriyor. Devamı da gelecek. Ülkelerinde bir gelecek göremeyen gençler hedef alındı. ”

“GÖÇ TERSİNE ÇEVRİLMELİ”

“Türkiye'nin en önemli sorunu beyin göçü. Batı gibi bu göçü tersine çevirmeliyiz. Bu, ‘Giden Türkleri geri getirelim' gibi düşünülmesin. Atatürk'ün 1933'te yaptığı gibi dünyanın en iyi bilim insanları, genç girişimcileri ve yatırımcıları Türkiye'ye kazandırmalıyız. Türkiye'de, o zaman ekonomik krizden hiç söz etmeyeceğiz. Asya ve Avrupa'dan çok daha hızlı hareket edersek, bu büyük atılımı hızla gerçekleştirebiliriz.”

İŞÇİ DURSUN'UN OĞLU

Rize-Pazar ilçesi Sivritepeköyü'nde marangoz ve sezonluk çay fabrikası işçisi Dursun Ali Şahin ve ev kadını Hava Şahin'in 5 çocuğundan sonuncusu olan Muhammed Şahin, ailede üniversite mezunu tek kişi. Babası da kızını okuması için ilçeye gönderen ilk kişiydi. İlkokulu köyünde, ortaokul ve liseyi ilçede okudu. İTÜ Geomatik Mühendisliği Bölümü'nü 1987'de birincilikle bitirip, MEB tarafından devlet bursuyla, yüksek lisans ve doktora için İngiltere'ye gönderildi.

“EFSANE REKTÖR”

Türkiye'de dereceyle bitirdiği İTÜ'de, rektörlük yaparken, öğrenci-hoca yemekhanesi ayrımını kaldırıp, öğrencilerle yemeğini yedi. Öğrencilerinin, ‘Efsane Rektör' dediği Şahin'in cep telefonu tüm öğrencilerinde var. Amerikan Eğitim Konseyi üyesi olup yıllık kongrelerine Türkiye'den katılan tek rektör ve Dünya Rektörler Birliği üyesi Prof. Dr. Şahin, halen MEF Üniversitesi Rektörü.

İNGİLİZLERİ ŞAŞIRTTI

İngiltere'de okurken hocası Prof. Dr. Paul Cross'un, dikkatini çekti. Pof. Cross, kendisi yerine Amerika'dan Hollanda'ya uluslararası bilimsel toplantılara, bilimsel yeterliliğine güvendiği Şahin'i gönderiyordu. İngiltere'de yapılan NASA kongresinde Profesör Cross, “Ben NASA'nın önünde bildiri sunamam. Sen sun” dedi. Gözleri salonda hocasını aradı, yoktu. Bildiriyi Şahin'e sunduran İngiliz hocası, deneyim kazanmasını istemişti.

NASA'YI REDDETTİ

Amerika'daki Jeofizikçiler Birliği Kongresi'ne katılıp, bildiri sunmak istiyordu. Devletin bursu yetmedi. Öğrenciyken banka kredisi çekip, 1992'de Amerika'ya gidip, o bildiriyi sundu. Doktora sonrası NASA'ya iş başvurusu yaptı. NASA, 1 ayda kabul etti. “Türkiye bana, ‘5 yıl doktoranı yap ve gel ülkene hizmet et' diye burs verdi. NASA'dan gelen iş teklifini bu nedenle geri çevirdim. Gitseydim, Amerika'da kalabilirdim. Gitmediğime hiç pişman olmadım. Ülkeme yararlı olmayı seçtim” diyor.