AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? AUZEF bütünleme sınavına kimler girebilir?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınavları için tarih belli oldu. AUZEF bütünleme sınavı 02 - 03 Temmuz 2022 tarihinde yapılacak. Bütünleme sınavına, bahar yarıyılı bitirme (final) sınavı sonunda yapılan değerlendirmede harf notu FF, DD ve DC olan derslerden girilebilecek.

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AUZEF’te kaydı bulunan binlerce öğrenci bütünleme sınavlarına giriş belgelerinde yazan yerden giriş yapacak. Bahar Yarıyılı Bitirme (Final) Sınavları sonunda yapılan değerlendirmede harf notu FF olan derslerden başarılı sayılabilmek için telafi (bütünleme) sınava girme ve bu derslerden not yükseltme zorunluluğu bulunuyor. Bütünleme sınavlarının başarı notuna etki oranı yüzde 60 olarak belirlendi.

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF telafi sınavı, 02-03 Temmuz 2022 tarihlerinde yapılacak.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

2 Temmuz – 3 Temmuz tarihlerinde yapılacak bütünleme sınava ait sınav giriş belgeleri henüz yayınlanmadı. Sınav giriş belgeleri yayınlandığın andan itibaren http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak alabilirsiniz.