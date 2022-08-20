AUZEF üç ders sınavı başvurusu ne zaman? AUZEF sınav tarihini duyurdu

Kayıtlı oldukları programlarda tüm dersleri almış ve en fazla üç dersten başarısız olduğu için mezun olamayan öğrenciler AUZEF üç ders sınavına katılabilecek. AUZEF üç ders sınavı başvurusu 24 Ağustos 2022 Çarşamba saat 11:00’den 01 Eylül 2022 Perşembe saat 17:00’ye kadar yapılabilecek. AUZEF mezuniyete üç ders sınavı 11 Eylül 2022 Pazar günü yapılacak.

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Eğitimi uzaktan tamamlamak isteyen öğrencilerin öğrenim gördüğü AUZEF’te en fazla üç dersten başarısız olmuş öğrenciler için üç ders sınavı düzenlenecek. Başvuru gerçekleştiren öğrencilerin Mezuniyete Üç Ders Sınav Giriş Belgeleri auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden 07 Eylül 2022 Çarşamba günü yayınlanacak.

AUZEF ÜÇ DERS SINAVI BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

aksis.istanbul.edu.tr adresi üzerinden 24 Ağustos 2022 Çarşamba saat 11:00'den 01 Eylül 2022 Perşembe saat 17:00'ye kadar başvuru yapılabilir.

Mezuniyete Üç Ders Sınav Giriş Belgeleri auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden 07 Eylül 2022 Çarşamba günü yayınlanacaktır.

AUZEF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF mezuniyete Üç Ders Sınavı 11 Eylül 2022 Pazar günü saat 15:00'de yapılacak.

SINAVA KİMLER KATILABİLİR?

Bu sınava aşağıdaki durumda olan öğrenciler girebilecek

(1) Yaz okulunu tamamlayan,

(2) 24 Temmuz 2022 tarihinde yapılan Mezuniyete Üç Ders Sınavına giremeyen ve/veya sınavda başarısız olan,

(3) Stajı/Yaz Okulu devam eden öğrencilerimiz 01 Eylül 2022 tarihine kadar bu işlemlerini tamamlamaları kaydıyla sınava girebileceklerdir.

(4) Her ne sebeple olursa olsun Mezuniyete Üç Ders Sınavına katılmayan veya katılamayanlar için ayrı bir mazeret sınavı yapılmaz.

(5) Yalnızca belirtilen tarihler ve başvuru adresi üzerinden yapılan sınav başvuruları kabul edilecektir. Farklı kanallar üzerinden (posta, e-posta, çözüm merkezi, dilekçe vs.) yapılan sınav başvuruları geçersiz olup kabul edilmeyecektir.