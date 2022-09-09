Başvuru yapan öğrenci yurdu açabilecek, şartlara 3 yıl süre

AKP iktidarı, geçtiğimiz yıl krize dönüşen, bu yıl katlanarak büyüyen yurt sorununa kalıcı çözüm yerine mevzuatı gevşeterek çözüm arayışına girdi. Çıkarılan yeni yönetmeliğe göre, yurt açmak isteyenlere gerekli tüm şartları yerine getirmek için 2025 yılına kadar süre tanındı.

Sozcu.com.tr

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Geçtiğimiz yıl büyük kriz yaşanan yurt sorunu nedeniyle öğrenciler büyük sorun yaşamış, sokakta yatarak eylem yapmıştı. Bu yıl da yüksek enflasyona bağlı olarak fırlayan kira bedelleriyle birlikte öğrencilerin barınma sorunu büyüdü.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, üniversitelerin açılmasına günler kala 2020 tarihli Yükseköğrenim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği’ni yürürlükten kaldırarak yenisini çıkardı.

AKP iktidarı öğrenci yurdu açmak için başvuranlara, tüm şartları yerine getirebilmeleri için 1 Ağustos 2025’e kadar süre verdi.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğin amacı özel barınma kurumu açılmasına, işletilmesine ve denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemek olarak açıklandı.

Yeni yönetmeliğe eklenen geçilar, 6’ncı maddenin yedinci fıkrasındaki şart hariç olmak üzere binalarını ve hizmetlerinci maddede şu ifadelere yer verildi:

“Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunan kurumi 1/8/2024 tarihine kadar bu Yönetmelikte belirlenen şartlara uygun hale getirirler.

Kurumların talepleri halinde bu süre Bakanlık tarafından bir yıl daha uzatılabilir.”

Yetkili idareden otel, motel, pansiyon ve benzeri konaklama tesisi ruhsatı aldığı halde her ne ad altında olursa olsun yükseköğrenim öğrencilerine barınma hizmeti veren yerler 1/8/2023 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı almak üzere il müdürlüğüne başvuru yaparlar.

Bu Yönetmeliğin can güvenliği yönünden zorunlu tuttuğu şartları sağlamak kaydıyla başvuru yapanlara kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenir.

Bu kurumlar, 6’ncı maddenin yedinci fıkrasındaki şart hariç olmak üzere binalarını ve hizmetlerini 1/8/2024 tarihine kadar bu Yönetmelikte belirlenen şartlara uygun hale getirirler.

1/8/2023 tarihine kadar başvuru yapmayan yerler ve başvurusu uygun görülenlerden 1/8/2024 tarihine kadar bu Yönetmelikle belirlenen şartları yerine getirmeyen kurumlar valilikçe kapatılır.

KAMU TÜZEL KİŞİLERİNCE AÇILANLARA DA 2 YIL SÜRE

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte kamu tüzel kişilerince açılmış ve kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmaksızın öğrenci barınma hizmeti veren yerler, 1/8/2024 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı alır.

YANGIN GÜVENLİĞİ, SAĞLAMLIK

Kamu tüzel kişilerince açılmış olan kurumların kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesi sürecinde inşaat ruhsatı veya yapı kullanma izni aranmadan, binanın yangına karşı güvenlik önlemlerinin alındığına dair düzenlenen rapor ile binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin rapor istenerek işlem yapılır. Bu kurumlar, 1/8/2024 tarihine kadar binalarını bu Yönetmelikte belirlenen şartlara uygun hale getirirler.

AKARYAKIT İSTASYONUNA MESAFE

Geçici maddelerde olmazsa olmaz denilen 6. maddenin 7. fıkrası şöyle:

(7) Kurum binaları ile akaryakıt istasyonları, yanıcı ve parlayıcı maddelerin üretildiği veya depolandığı yerler arasındaki emniyet mesafelerinin belirlenmesinde 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. 14/8/1987 tarihli ve 87/12028 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük hükümleri saklıdır.

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