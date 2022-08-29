BİLSEM kayıt nasıl yapılır? BİLSEM kayıt evrakları neler?

İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarında öğrenim görmesine olanak BİLSEM için kayıt günü geldi. MEB tarafından açıklanan tarihlere göre BİLSEM kayıt hakkı kazanan öğrenciler 29 Ağustos -9 Eylül tarihlerinde kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Grup tarama yöntemiyle ilkokullarda belirlenen özel yetenekli öğrencilerin katıldığı, Türkiye genelinde uygulanan BİLSEM grup tarama sınav sonuçları erişime açıldı. Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin velileri tarihleri araştırmaya başladı.

BİLSEM TAKVİMİ: KAYITLAR NE ZAMAN?

BİLSEM sonuçlarının açıklanmasıyla kayıt hakkı kazanan öğrenciler belli olacak. Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz sürecinin sona ermesinin ardından, 29 Ağustos – 9 Eylül tarihleri arasında BİLSEM kayıtları yapılacak.

BİLSEM KAYIT İÇİN GEREKİ EVRAKLAR NELER?

a) Kayıt formu (Ek-2),

b) Veli muvafakat belgesi (Ek-3),

c) Örgün eğitim kurumundan alınan öğrenci belgesi istenir.

BİLSEM KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Bilsem’de eğitim almaya hak kazanan öğrenciler, belirtilen tarihlerinde, bağlı oldukları ildeki Bilim ve Sanat Merkezi’ne doğrudan müracaat ederek kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

BİLSEM NEDİR?

Dünyanın her yerinde özel yetenekli çocuklara yönelik olarak farklı eğitim programlarının uygulanmaktadır. Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismidir. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır.

Zorunlu eğitim dışında çeşitli programlarla öğrencilerin özel yeteneklerinin geliştiren BİLSEM’lerde özel yetenekli, özellikle zeka, yaratıcılık ve liderlik alanlarında yüksek kapasitesi olan ve bunun yanında özel akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek seviyede performans gösteren öğrencileri tespit ederek, bu öğrencilerimize eğitim hayatları boyunca ekstra eğitim programlarıyla yardımcı olmak, onların kendilerini tanımalarını sağlamak, aynı zamanda gelecekte ülkemize katkı sağlayacak nesiller yetiştirmek hedefleniyor.