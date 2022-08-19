BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı…

İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarında öğrenim görmesine olanak sağlayan BİLSEM sonuçları için beklenen gün geldi. BİLSEM sonuçları için MEB 19 Ağustos tarihini verdi. BİLSEM bireysel değerleme sonuçları meb.gov.tr adresinden ilan edilecek.

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Grup tarama yöntemiyle ilkokullarda belirlenen özel yetenekli öğrenciler Türkiye genelinde uygulanan BİLSEM bireysel değerleme sınavları 13 Haziran tarihinde başladı. 12 Ağustos’ta sona eren bireysel değerlendirmelerinin ardından sonuçlar bugün erişime açılacak.

BİLSEM SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

13 Mayıs BİLSEM bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edildi.

Bireysel değerlendirme sınavı ise 13 Haziran-12 Ağustos tarih aralığında gerçekleşecek. Bu sınavın sonuçları ise 19 Ağustos tarihinde açıklanacak.

BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN?

BİLSEM sonuçlarının açıklanmasıyla kayıt hakkı kazanan öğrenciler belli olacak. Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz sürecinin sona ermesinin ardından, 29 Ağustos – 9 Eylül tarihleri arasında BİLSEM kayıtları yapılacak.

BİLSEM NEDİR?

Dünyanın her yerinde özel yetenekli çocuklara yönelik olarak farklı eğitim programlarının uygulanmaktadır. Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismidir. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır.

Zorunlu eğitim dışında çeşitli programlarla öğrencilerin özel yeteneklerinin geliştiren BİLSEM’lerde özel yetenekli, özellikle zeka, yaratıcılık ve liderlik alanlarında yüksek kapasitesi olan ve bunun yanında özel akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek seviyede performans gösteren öğrencileri tespit ederek, bu öğrencilerimize eğitim hayatları boyunca ekstra eğitim programlarıyla yardımcı olmak, onların kendilerini tanımalarını sağlamak, aynı zamanda gelecekte ülkemize katkı sağlayacak nesiller yetiştirmek hedefleniyor.