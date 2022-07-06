BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler BİLSEM sonuçlarının açıklanacağı tarihte…

Grup tarama yöntemiyle ilkokullarda belirlenen özel yetenekli öğrenciler Türkiye genelinde uygulanan BİLSEM bireysel değerlendirme sınavları 13 Haziran tarihinde başladı. 12 Ağustos tarihine kadar devam edecek olan değerlendirmelerinin ardından sonuçlar açılacak. BİLSEM sonuçları 19 Ağustos tarihinde açıklanacak.

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Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismi olan BİLSEM okullarında eğitim görmek için her yıl binlerce başvuru yapılıyor. Yetenek sınavlarına göre değerlendiren öğrencilerden başarılı olanlar bireysel değerlendirme sınavlarına girmeye hak kazanıyor.

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

13 Mayıs BİLSEM bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edildi.

Bireysel değerlendirme sınavı ise 13 Haziran-12 Ağustos tarih aralığında gerçekleşecek. Bu sınavın sonuçları ise 19 Ağustos tarihinde açıklanacak.

BİLSEM NEDİR?

Dünyanın her yerinde özel yetenekli çocuklara yönelik olarak farklı eğitim programlarının uygulanmaktadır. Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismidir. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır.

Zorunlu eğitim dışında çeşitli programlarla öğrencilerin özel yeteneklerinin geliştiren BİLSEM'lerde özel yetenekli, özellikle zeka, yaratıcılık ve liderlik alanlarında yüksek kapasitesi olan ve bunun yanında özel akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek seviyede performans gösteren öğrencileri tespit ederek, bu öğrencilerimize eğitim hayatları boyunca ekstra eğitim programlarıyla yardımcı olmak, onların kendilerini tanımalarını sağlamak, aynı zamanda gelecekte ülkemize katkı sağlayacak nesiller yetiştirmek hedefleniyor.

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