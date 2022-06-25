BİLSEM yaz okulu başvurusu ne zaman? BİLSEM yaz okulu başvuru günü geldi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 2021-2022 eğitim öğretim yılı BİLSEM Yaz Okulları’na ilişkin kılavuzun illere gönderildiğini, kurslara 2-12. sınıflardaki tüm öğrencilerin başvurabileceğini belirtti. BİLSEM yaz okulu başvurusu 25 Haziran-2 Temmuz arasında alınacak.

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İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarında öğrenim görmesine olanak sağlayan BİLSEM’in yaz okulu için başvuru tarihi belli oldu. Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, BİLSEM yaz okulları için öğrenci başvurularının, 25 Haziran alınmaya başlanacağını duyurdu.

BİLSEM YAZ OKULU BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Öğrencilerin, okullarının bulunduğu il/ilçe sınırları dışındaki BİLSEM'ler de açılacak kurslar da başvuru yapabileceğini aktaran Özer, “Öğretmen başvuruları 13-17 Haziran'da, öğrenci başvuruları 25 Haziran-2 Temmuz arasında alınacak. Kurslar 18 Temmuz'da başlayacak 14 Ağustos'ta sona erecek. Öğrencimizin başvurduğu BİLSEM'lerin bünyesindeki hangi atölye ya da derslerden varsa onlardan kurs açılacak. Kurs için 10 öğrencinin başvuru yapması gerekiyor. Öğrencilerimiz en fazla 2 farklı atölye/ders grubundan yaz okuluna devam edebilecek. Dersler, hafta içi ve cumartesi günleri, günde 2 saat haftada 8 saat olarak düzenlenecek. Yaz okulu toplam 4 hafta sürecek. Dersler 40 dakika olacak. ”

BİLSEM NEDİR?

Dünyanın her yerinde özel yetenekli çocuklara yönelik olarak farklı eğitim programlarının uygulanmaktadır. Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismidir. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır.

Zorunlu eğitim dışında çeşitli programlarla öğrencilerin özel yeteneklerinin geliştiren BİLSEM’lerde özel yetenekli, özellikle zeka, yaratıcılık ve liderlik alanlarında yüksek kapasitesi olan ve bunun yanında özel akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek seviyede performans gösteren öğrencileri tespit ederek, bu öğrencilerimize eğitim hayatları boyunca ekstra eğitim programlarıyla yardımcı olmak, onların kendilerini tanımalarını sağlamak, aynı zamanda gelecekte ülkemize katkı sağlayacak nesiller yetiştirmek hedefleniyor.