Boğaziçi Üniversitesi’nde 4 akademisyen görevden uzaklaştırıldı

Boğaziçi Üniversitesi tarafından soruşturma başlatılan 4 akademisyenin görevinden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

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Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İletişim Merkezi’ne yönelik mevcut ve mezun öğrenciler ile akademik ve idari personelin kişisel verilerinin bulunduğu veri tabanlarının bir firma ile paylaşıldığı iddia edilmişti. İddialar, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel aracılığıyla TBMM'ye de taşınarak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e soruldu.

“ÜÇÜNCÜ KİŞİ VEYA KURUMLARLA PAYLAŞILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL”

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü iddialar üzerine yaptığı açıklamada, “Boğaziçi Üniversitesinde gerçekleşen söz konusu çalışmalar Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) ile uyumludur ve kişisel veriler başta olmak üzere üniversitemiz bünyesindeki hiçbir veri kaynağının üçüncü kişi veya kurumların erişimine açılması söz konusu değildir” dedi.

“YÜKLENİCİ FİRMANIN UZAKTAN ERİŞİM, VERİ ALMA, YEDEKLEME YETKİSİ YOKTUR”

Rektörlüğün açıklamasında, profesyonel firmadan hizmet alındığı ancak firmanın yetkilerinin kısıtlı olduğu vurgulanarak, şöyle denildi:

* “Üniversitemizde bilişim altyapısının güçlendirilmesi ve veri güvenliğinin uluslararası standartlara çıkarılması amacıyla bir Dijital Dönüşüm Projesi başlatılmış ve bu çerçevede kurumun mevzuat gereği uygulamakla yükümlü olduğu ISO 27001 analizi gerçekleştirilmiştir.

*Bu çalışmaların bir kısmı için üniversitemiz, her zaman olduğu gibi profesyonel firmalardan hizmet alımı yoluna gitmiştir.

*Hizmet sağlayan şirketlerin faaliyetleri gizlilik sözleşmesi çerçevesinde gerçekleşmekte, üniversite personeli hassas çalışmalara eşlik etmekte ve şifre gerektiren işlemler üniversitemizin yetkili personeli tarafından yerine getirilmektedir.

* Yüklenici firmaların uzaktan erişim, veri alma ya da yedekleme yetkisi yoktur. Dolayısıyla kullanıcıların bilgisayarına ve internet trafiğine erişim iddiaları hayal ürünüdür.”

4 AKADEMİSYEN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Rektörlük, iddiaları dile getiren bir grup akademisyen hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu. Soruşturma başlatılan 4 akademisyenin görevinden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

Konuyla ilgili sosyal medya paylaşımında bulunan öğretim görevlisi Can Candan, “Tüm Boğaziçililerin verilerinin güvenliği sağlamak için görevlerinin gereğini yapan dört meslektaşımız atanmış rektör tarafından üniversitemizdeki görevlerinden uzaklaştırıldı. Boğaziçi Üniversitesi tarihinde bir kara sayfa daha…” ifadelerini kullandı.