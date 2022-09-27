Boğaziçi Üniversitesi’nde görevden uzaklaştırılan akademisyene engelleme

Rektörlük tarafından görevden uzaklaştırılan Prof. Dr. Tuna Tuğcu'nun, üyesi olduğu Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği'ne ulaşması güvenlik görevlilerince engellendi.

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Boğaziçi Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kurulu üyesi Prof. Dr. Tuna Tuğcu, 10 Haziran 2022 Cuma günü rektörlük tarafından görevden alınmış, ardından kurul lağvedilmişti. Son olarak, 15 Eylül’de açıklanan karara göre Tuğcu’nun görevden alınma süresi 3 ay daha uzatılmıştı.

Prof. Dr. Tuna Tuğcu’nun, bugün ise üyesi olduğu Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği’ne ulaşmasına güvenlik görevlilerince izin verilmediği belirtildi. Durumun Anayasa ihlali olduğunun altını çizen Tuna Tuğcu konuyla ilgili tutanağında şu ifadelere yer verdi:

“Dernek faaliyetlerine katılmak anayasal hakkımdır. Üniversiteden geçici uzaklaştırma kararımın dernek faaliyetleri ile ilişkisi bulunmamaktadır. Anayasal haklarımı kullanmamın engellenmesine karşı tüm haklarımı saklı tutuyorum. Dernek faaliyetlerine katılımıma engel olan kampüse giriş yasağımın acilen kaldırılmasını talep ediyorum.”