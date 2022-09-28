Boğaziçi’nde dikkat çeken alımlar: Bir akademisyene 55 bilgisayar!

Sayıştay, çok tartışılan uygulamalara imza atan Boğaziçi Üniversitesi yönetimine yönelik denetim raporunda ihaleler, bilgisayar alımları ve atamalara ilişkin çarpıcı tespitlere yer verdi.

Sozcu.com.tr

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Sayıştay, Boğaziçi Üniversitesi 2021 yılı denetim raporunu yayımladı. Denetçiler, raporda dikkat çeken bulgulara yer verdi.

Rapora göre, bir süredir akademisyenler tarafından protesto edilen yeni üniversite yönetimi kanuna aykırı bir biçimde sözleşmeli olarak çalışan yabancı uyruklu öğretim görevlilerine idari görev verdi.

Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde idari görev verilen personel listesi incelendiğinde; yabancı uyruklu 12 öğretim elemanına çeşitli yüksekokul ve fakültelerde bölüm başkanlığı, bölüm başkan yardımcılığı, yönetim kurulu üyeliği, araştırma merkezi müdürlüğü gibi çeşitli idari görevler verildiği belirlendi.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun “Çalışma Esasları” başlıklı 36'ıncı maddesinin sözleşmeli olarak istihdam edilen öğretim görevlileriyle ilgili hükümlerini hatırlatan Sayıştay, üniversiteden 12 öğretim elemanının idari görevlerine son verilmesini istedi.

İHALELERDE USULSÜZLÜK

Sayıştay denetçileri, Boğaziçi Üniversitesi’nin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen temel ihale usulleriyle yapılması gereken işleri, ihale düzenlemeden parasal sınırların altında kalacak şekilde ve kısımlara bölerek doğrudan temin yoluyla yaptığını da tespit etti.

Raporda konuyla ilgili olarak “Kurumun söz konusu yapım işini ihale etmesi gerekirken kısımlara bölerek aynı yükleniciden doğrudan temin yöntemiyle edinmesi neticesinde, Kamu İhale Kanunu’nun ihalelerde rekabet, saydamlık, eşit muamele, güvenilirlik ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerine aykırı hareket ettiği, bu hizmet alımının 4734 sayılı Kanunda belirtilen temel ihale usulleri ile temin edilmesi gerektiği düşünülmektedir” denildi.

BİR PERSONELE 10 BİLGİSAYAR DÜŞÜYOR

Sayıştay denetçileri, Boğaziçi Üniversitesi tarafından destek verilen Bilimsel Araştırma Projeleri’ni de (BAP) inceledi. Yoğun bir şekilde masaüstü bilgisayar, diz üstü bilgisayar, tablet gibi elektronik cihazlar alındığını tespit eden denetçiler, bazı akademisyenlerin üzerine 50-55 adede kadar sadece dizüstü ve 40 – 50 kadar masaüstü bilgisayar zimmetlendiğini belirledi.

Üniversitede 940 akademik, 800 civarında idari personel olmasına rağmen toplam da 10 bin 247 bilgisayar bulunduğuna dikkat çeken Sayıştay raporda “Laboratuvarlarda kullanılan masaüstü bilgisayarlar düşüldüğünde dahi, kabaca bir hesapla bir personelin kullanımına ortalama 10 adet bilgisayar düştüğü görülmektedir. 5018 sayılı Kanun'un “Hesap verme sorumluluğu” başlıklı 8’inci maddesine göre her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar; kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ile kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumlu tutulmaktadırlar” ifadelerine yer verdi.

EYLEMLER SÜRÜYOR

Boğaziçi Üniversitesi'nde, Prof. Dr. Melih Bulu'nun ‘rektörlük' görevine atanması ile başlayan protesto, ev baskınları, gözaltı ve tutuklamalar 2021 yılına damga vurmuştu. Bulu, Temmuz 2021’de görevden alınmış, yerine Ağustos 2021’de Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atanmıştı. Akademisyenler destek oylaması yapmış ve katılanların yüzde 95’i İnci’nin rektör adaylığına karşı çıkmıştı. İnci’nin rektör olmasının ardından bazı akademisyenler rektörlüğe karşı sırtını dönerek üniversite bahçesinde eylem yapıyor.

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