Burs isteyen gençlerin sayısı yüzde 70 arttı

TEV, eğitim burslarına bu yıl da rekor başvuru aldı. TEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş, “Geçen yıl 35 bin gençten başvuru almıştık, bu yıl sayı 60 bin oldu. Önümüzdeki yıl için başvuru sayısı 100 bini bulur” dedi.

Özlem Ermiş BEYHAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz gençlerin eğitimlerinin aksamasına yol açarak ülkemizin yarınlarını da tehdit ediyor. Kurulduğu günden bugüne eğitime destek veren Türk Eğitim Vakfı (TEV) fırsat eşitliğini sağlayabilmek için gençlere sunduğu eğitim burslarına bu yıl rekor başvuru aldı.

3 GENÇ 1 MENÜ

TEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş, “Geçen yıl 35 bin gençten başvuru almıştık, bu yıl sayı 60 bin oldu. Gözlemlerime göre önümüzdeki yıl için başvuru sayısı 100 bini bulur” dedi. TEV'in bursları ile pek çok genç eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalma noktasında bir çıkış buluyor, “yemekhanede 3'ümüz bir menüyü paylaşıyoruz” diyen gençlerin karnı doyuyor, dünya standardında eğitim alarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edecek üstün yetenekli gençlerin önü açılıyor.

TEV'in bu yıl 55'inci yılını kutladığını söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tekbaş, “Türkiye'nin en önemli sorunu eğitim. Bağışçılarımızın desteği ile fırsat eşitliği için çalışıyoruz” dedi.

Prof. Tekbaş, kendisi dahil tüm TEV yönetim kurulu üyelerinin gençliklerinde TEV bursu ile yurtdışında eğitim aldığını, sonra ülkeye dönüp hizmet verdiklerini belirterek, “Yurtdışında da Danimarka'dan Japonya'ya, Singapur'dan Amerika'ya TEV bursları veriliyor. Bu eğitimleri alan bursiyerler ülkemize dönüp yeni gençlerin bu bursları alabilmesi için kaynak yaratıyor” dedi. Prof. Tekbaş, TEV'in kız çocuklarının eğitimine özel önem verdiğini de vurguladı.

9.700 genç bağışçıların desteğiyle okuyor

55 yıl önce merhum Vehbi Koç'un önderliğinde kurulan TEV, bağışçılarının desteğiyle halihazırda yurtiçi ve dışında eğitim için toplam 9 bin 700 gence burs desteği sağlıyor. TEV bugüne dek yurt içinde 269 bin 76 burs desteği verirken, 2 bin 124 gencin de yurt dışı yüksek lisans ve doktora eğitimlerinde destek verdi.

Gereksiz bir hediye yerine ‘TEV kart

Özel günleri kutlarken gereksiz bir alışveriş yerine çok daha anlamlı bir hediye arayanlara TEV mutlu ve özel gün kartları hazırladı. Bağışçılar doğum günü, anneler ya da babalar günü, bayram gibi özel günlerde sevdiklerine hediye etmek üzere TEV Mutlu ve Özel Gün kartları internetten kolayca alınıp dijital olarak da gönderilebiliyor. İstenilen rakamda bağış yapılabiliyor ve gönderilen rakam gizli kalıyor.

Mahalleler okutuyor

TEV mahalle dayanışmasını canlandıracak yeni bir projeye başladı: Okutan mahalleler. Projenin startı “Okutan Kadıköy” ile verildi. Kadıköy'de apartmanlar toplanıp bölgelerinden TEV'e başvuran öğrencilerin eğitimine destek oluyor. Müthiş bir dayanışma hikayesi, bu zor günlerde çocukların elinden tutuyor. Prof. Tekbaş, Adalar Belediyesi'nin sırada olduğunu ve yeni belediyelerle projenin genişletileceğini söyledi.