Bursluluk başvurusu sona eriyor… Bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır?

Bursluluk başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecek. Öğrenci velisi, çocuğunun Bursluluk sınavı başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecek. Adaylar sınav başvurularını, 21 Nisan-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleştirecek.

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Başvuru yapmak isteyen öğrenciler http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinde formu doldurarak, okul müdürlüklerine onaylatacak. Bursluluk sınavı başvurusu 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıfları tarafından yapılabilecek.

BURSLULUK SINAVI BAŞVURU EKRANI

BURSLULUK SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafında belirlenen sınav başvuruları, 8-26 Şubat’ta alınacak.

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen sınav, 25 Nisan saat 10.00’da yapılacak. Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin müracaatı, okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacak.

BURSLULUK SINAVI NEDİR?

Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Türkiye’de her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.

Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır. Bu yıl 60 bin öğrenciye burs imkanı sağlanması kararlaştırılmıştır.

Bursu alabilmenin temel şartı yıllık kişi başına düşen gelirin belirtilen miktarın altında olmasıdır. Yani durumu iyi olan kişilere burs verilmemektedir. Ancak öğretmen ve gazi çocukları için bu durum geçerli değildir.

Devlet parasız yatılılık bursu sınıflara göre yapılışı farklılık gösteren bir burstur. Ancak bu bursu kazanabilmenin tek yolu belirtilen sınavdan yüksek bir puan almaktır.