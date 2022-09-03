Bursluluk sınavı kaç dakika sürüyor, İOKBS saat kaçta başlayacak?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen sınav, 4 Eylül saat 10.00'da yapılacak. Sonuçlar 23 Eylül günü açıklanacak. Bursluluk sınavı giriş belgesi geçtiğimiz günlerde erişime açıldı.

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Eski adıyla PYBS yeni adıyla İOKBS olan bursluluk sınavı için tarih belli oldu. MEB tarafından düzenlenecek ve 5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ile 11’inci sınıf öğrencileri katılacak. Türkiye’de her yıl düzenlenen Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı için tarih açıklandı. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanacak.

BURSLULUK SINAV GİRİŞ BELGESİ

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

İOKBS sonuçları 4 Eylül tarihinden yapılacak, sonuçları 23 Eylül’de açıklanacak.

BURSLULUK SINAVI SAAT KAÇTA, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 4 Eylül 2022 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00'da düzenlenecek. 120 dakika sürecek olan sınav 12:00’da sona erecek.

İOKBS GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

Bursluluk sınavı giriş geçtiğimiz günlerde erişime açıldı. Öğrenciler giriş belgesine www.meb.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik no ile ulaşabilir.

BURSLULUK SINAVI NEDİR?

Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Türkiye'de her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.

Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır. Bu yıl 60 bin öğrenciye burs imkanı sağlanması kararlaştırılmıştır.

Bursu alabilmenin temel şartı yıllık kişi başına düşen gelirin belirtilen miktarın altında olmasıdır. Yani durumu iyi olan kişilere burs verilmemektedir. Ancak öğretmen ve gazi çocukları için bu durum geçerli değildir.

Devlet parasız yatılılık bursu sınıflara göre yapılışı farklılık gösteren bir burstur. Ancak bu bursu kazanabilmenin tek yolu belirtilen sınavdan yüksek bir puan almaktır.