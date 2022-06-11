CHP’li Kaya: Erzurum’da Pulur Köy Enstitüsü binalarını Fethullah Gülen için yerle yeksan etmişler

Erzurum Pulu Köy Enstitüsü’nün yıkılan binaları önünde açıklama yapan CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, "Buraları kimin için yıkmışlar biliyor musunuz? Fethullah Gülen için…Fethullah Gülen’e burayı peşkeş çekmek istemişler. Şimdi bu binaları yıktıran o valiye soruyorum. Parlamentoda birlikte görev yapıyoruz. Vicdanın rahat mı? Rahat mısın? Ama rahat değilsindir. Fethullah Gülen’e veremediğin için, hala için kan ağlıyordur” dedi.

Orhan BOZKURT

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CHP’nin 21 köy enstitüsünü ziyaret programının 18'ncisi Erzurum Pulur Köy Enstitüsü’nde gerçekleşti. Aziziye ilçesi bulunan ve birçok eğitim binası tahrip olan Pulur Köy Enstitüsü önünde açıklama yapan CHP Ankara Milletvekili, TBMM Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu Grup Sözcüsü Yıldırım Kaya, “Daha önceki Köy Enstitülerinde yıkık binaları gördük, yıkılmak üzere olan binaları gördük, inatla ayakta duran binaları gördük; yüreğimiz yandı, üzüldük. Ama buraya geldiğimizde, yüreğimizde başka bir yangın oldu. Burada yıkık binalara bile, eskiyen binalara bile tahammül edilmemiş; burası yerle yeksan edilmiş” dedi.

“1942 YILINDA 2 BİN DÖNÜM ARAZİYE KURULMUŞ, 51 ÖĞRENCİYLE EĞİTİME BAŞLAMIŞ”

CHP'li Kaya'nın Pulur Köy Enstitüsü'nde yaptığı basın açıklamasına, TBMM Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu üyeleri Muğla Milletvekili Suat Özcan ve Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ile CHP Erzurum İl Başkanı Suat Dülger, İlçe Başkanları, Pulur Mezunlar Derneği üyeleri, eğitimciler ve partililer de eşlik etti.

Erzurum Pulur Köy Enstitüsü'nün 1942 yılında kurulduğunu söyleyen Kaya, Erzurum Pulur Köy Enstitüsü hakkında şu bilgileri paylaştı:

* “Pulur Köy Enstitüsü on yedinci sırada kurulan enstitüdür. Bu enstitüde diğer enstitüler gibi istasyon yakınındaki bin dönümlük araziye kurulmuştur. Toprakları verimli ve tarım yapmaya elverişli olan enstitü Erzurum, Ağrı, Bayburt ve Gümüşhane gibi çevre illerden gelen 51 öğrenci ve 6 öğretmenle eğitim öğretime başlamıştır.

* Pulur Köy Enstitüsü de diğer Köy Enstitülerinden gelen ekipler ve Pulur Köy Enstitüsü öğrencileri tarafından yapılmıştır. 1943'te yurt gezisine çıkan Cumhurbaşkanı İsmet İnönü de Erzurum gezisinde Pulur Köy Enstitüsü'nü de ziyaret etmiştir.”

“KÖY ENSTİTÜSÜ BİNALARININ YIKILMASI KANUNA AYKIRIDIR”

CHP'li Kaya, Türk eğitim tarihinde önemli bir yere sahip olana Pulur Köy Enstitüsü'nün Kururluş hikayesini ise Kurucu Müdür Ahmet Korkut‘un anlatımıyla katılımcılara aktardı.

Kültür Bakanlığı'nın 4 Ocak 2000 tarihinde, 21 il valiliğine gönderdiği yazı ile köy enstitülerine ait binalarının koruma altına alındığını ifade eden Kaya, şunları söyledi:

* “Yurt düzeyine yayılmış bulunan Köy Enstitüsü binaları, önemli tarihsel ve kültürel süreçlere tanıklık eden ve Cumhuriyet döneminin Atatürk ilkelerini yaşama geçirmek üzere eğitim ve çağdaş uygarlık hedefini simgeleyen kimlikleriyle 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 6. Maddesi gereği korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarıdır.

* Ancak 2003 yılında Pulur Köy Enstitüsü'nün tescil kararı kaldırılmış, yerleşkedeki özgün yapılar okul yönetimi tarafından yıkılmış ve farklı mimari karakterde yapılar inşa edilmiştir. Pulur Köy Enstitüsü binalarının yıkılması kanuna aykırıdır, Koruma Kurulu Kararlarına aykırıdır.”

“MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ DİRENMİŞ, VALİ 3 GÜNDE YIKTIRMIŞ”

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, dönemin Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü'nün direnmesine, hukuki direncine, “Burası asla yıkılmamalıdır” diyen resmi yazısına ve kararlarına rağmen, Pulur Köy Enstitüsü binalarının dönemin valisi tarafından üç gün içinde yıkıldığını da anlatarak şunları söyledi:

* “Kimin için biliyor musunuz? Fethullah Gülen için… Fethullah Gülen'e burayı peşkeş çekmek istemişler. Ama bu Cumhuriyetin yetiştirdiği, Pulur Köy Enstitüsü'nün yetiştirdiği, Pulur'daki Öğretmen Okulu'nun yetiştirdiği o cumhuriyetçi öğretmenler, milli eğitim müdürleri sayesinde direnilmiş.

* Ama ne olmuş, o Milli Eğitim Müdürü görevden alınmış, yetinmemişler o Milli Eğitim Müdürünü cezaevine atmışlar. Niye biliyor musunuz? Fethullah Gülen'e yol vermediği için. Soruyorum size, o Fethullah Gülen'e yol vermeyeni cezaevlerine atanlar, Fethullah Gülen'e yol vermeyenleri, direnenleri siz ne hale getirdiniz.”

“SİZ CUMHURİYET'E DE OSMANLI'YA DA SAHİP ÇIKMADINIZ, GEÇMİŞİ İNKAR ETTİNİZ”

Pulur Köy Enstitüsü binalarını yıktıran valinin şimdi milletvekili olduğunu da anlatan CHP'li Kaya sözlerini şöyle sürdürdü:

* “Şimdi soruyorum o valiye, parlamentoda birlikte görev yapıyoruz… Vicdanın rahat mı? Rahat mısın? Ama rahat değilsindir. Fethullah Gülen'e veremediğin için, hala için kan ağlıyordur! Ama biz senin de, Cumhuriyetin çocuklarının tamamının da, 84 milyonun ruhunun rahat edeceği çalışmayı yapacağız.

* Burası yeniden bu okulun arazisi olacak, burada yeniden çocuklarımız koşacak, burada erkek ve kız öğrencilerimiz köylerde yeniden aydınlanmanın ışığı olacak, yollarına devam edecekler. Hiç kimse unutmasın! Hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak. Biz intikam duygusuyla adım atmıyoruz. Ama geçmişimizi asla inkar etmedik, geçmişimizi tekrar da etmedik.

* Fatih Sultan Mehmet'in büstünü yapmış bu öğrenciler, Mustafa Kemal Atatürk'ün büstünü yapmış, Mimar Sinan'ın büstlerini yapmış, nerede bu büstler? Siz Cumhuriyet dönemine sahip çıkmadınız, siz Osmanlı dönemine sahip çıkmadınız, siz Selçuklu dönemine de sahip çıkmadınız, siz geçmişinizi inkar ettiniz! Bizim atalarımız geçmişini inkar edene “haramzade” der… Biz haramzadelere Cumhuriyeti, Cumhuriyet devrimlerini ve eğitim devrimlerini yem ettirmeyeceğiz.”

CHP Milletvekillerinin ‘Çözüm Köy Enstitüsü’ çalışması Kars Cilavuz Köy Enstitüsü ile devam edecek.

ERZURUM PULUR KÖY ENSTİTÜSÜ

1942 yılında kurulan Pulur Köy Enstitüsü, 1954 yılında Pulur İlköğretmen okulu, 1958 yılında ise Yavuz Selim İlköğretmen Okuluna dönüştürüldü. Okul, 1978 yılında ise Erzurum Aziziye Yavuz Selim Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'ne dönüştürülerek aynı isimle eğitim veriyor.