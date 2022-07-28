Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 üniversiteye yeni rektör atadı
Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar göre, 4 üniversiteye yeni rektör atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 4 üniversiteye yeni rektör atandı. Resmi Gazete’de yer alan kararda şu atamalar yapıldı:
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar,
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Abdurrahman Kürşat Aydoğan,
İstinye Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erkan İbiş,
Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Feride Esra Gençtürk atandı.