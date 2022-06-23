DGS sınav giriş belgeleri yayınlandı! DGS giriş belgesi sorgulama ekranı…

İki yıllık önlisanstan sonra dört yıllık bir lisans programında eğitimine devam etmek isteyen öğrencilerin giriş yapacağı DGS sınav giriş belgesi yayınlandı. DGS’de sınav giriş yerleri ÖSYM AİS üzerinden öğrenilebiliyor. Ayrıca ÖSYM, sınava girecek adaylara, saat uyarısında bulundu.

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DGS giriş belgesi erişime açıldı. ÖSYM tarafından yapılan sınav öğrencilerin eğitim hayatlarına lisans programlarında devam etme şansı sunuyor. Adaylar DGS yerlerini ÖSYM AİS üzerinden TC kimlik no ve şifre ile öğrenebilecek..

DGS SINAV GİRİŞ YERLERİ

DGS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM’nin sınav takvimine göre 2022 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 3 Temmuz’da saat 10:15’de yapılacak.

DGS NASIL OLACAK?

DGS sınavı 135 dakika sürecek, sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak. Testte, 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru yer alacak. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlanıyor. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacak. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacak.

ÖSYM’DEN DGS SAAT UYARISI

ÖSYM tarafından sınava girecek adaylara saat uyarısı yapıldı. ÖSYM’nin açıklaması şu şekilde;

“03 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-DGS sınavı için adaylar, (Kıbrıs/Lefkoşa) dahil saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.”