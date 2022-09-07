DGS tercih sonuçları açıklandı! DGS kayıtları ne zaman yapılacak?

DGS tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. DGS sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenilebilecek. DGS tercih sonuçları ardından kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 9-14 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

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Eğitimine dört yıllık bir bölümde devam isteyenlerin katıldığı DGS için tercih süreci tamamlandı ve tercih sonuçları bugün açıklandı. Dikey Geçiş Sınavı, 2 yıllık önlisans programını bitiren adaylara 4 yıllık lisans programına geçiş imkanı tanıyor. ÖSYM tarafından açıklanan sınav sonuçları doğrultusunda tercih yapan adayların yerleştirme işlemleri tamamlandı.

DGS TERCİH SONUÇLARI SORGU EKRANI

DGS KAYITLARI NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

24 Ağustos – 01 Eylül 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 07 Eylül 2022 tarihinde 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 09 – 14 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak.

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu “Üniversite E-Kayıt” uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 08 – 12 Eylül 2022 saat 23:59’a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecektir.

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.

E-kayıt işlemlerini tamamlayan adayların, üniversitelerinin web sitesinde belirtilen belgeleri ilgili tarih aralığında elden teslim etmesi gerekmektedir.

ÖSYM TERCİH SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

ÖSYM'nin sitesine giriş yapıldıktan sonra sol üst köşede aday giriş butonunu göreceksiniz. Bu alana tıkladıktan sonra kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz. Şifrenizi unuttuysanız e Devlet bilgilerinizi kullanabilir ya da en yakın ÖSYM merkezinden yeni şifre talep edebilirsiniz. Sisteme giriş yaptıktan sonra bu zamana kadar ÖSYM'nin düzenlediği tüm sınavlarla ilgili başvuru ve sonuçlarınızı göreceksiniz. Yeni açıklanan ya da daha önce açıklanmış tüm sınav sonuçlarınızı bu ekranda görebilirsiniz.