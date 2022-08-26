DGS tercihleri ne zaman bitiyor? DGS taban puanlar ve kontenjanları…

DGS tercih işlemleri ÖSYM AİS sayfası üzerinden devam ediyor. DGS tercihleri 1 Eylül tarihine kadar yapılabilecek. Adaylar kılavuzda belirtilen üniversitelerin kontenjanlarına ve taban puanlarına göre yerleştirilecek.

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Üniversitelerin önlisans programlarından lisans programlarına geçiş yapmak isteyen adayların beklediği DGS tercih kılavuzu yayımlandı. Adaylar kılavuzda belirtilen üniversitelerin kontenjanlarına ve taban puanlarına göre yerleştirilecek. DGS tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapılacak.

DGS TERCİH KILAVUZU

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2022 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) tercih işlemleri, 24 Ağustos – 01 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak.

DGS TERCİH EKRANI

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

DGS tercihleri ÖSYM’nin aday işlemleri sayfasından yapılır. Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılarak ilk adım aşılır. Şifrenin unutulması durumunda e Devlet bilgileriniz ile sisteme giriş yapabileceğinizi unutmayın. Ardından tercih işlemleri sayfasından puan durumuna göre uygun okullar sırası ile seçilir.

TERCİH SONUÇLARI NASIL AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin açıklamasına göre; Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara belge gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.