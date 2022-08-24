Eğitim ordusuna darbe yapılıyor

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu MYK Üyesi, Uzman Eğitimci Levent Akça, “Atatürk’ün eğitim ordusu öğretmenlere karşı el ele veren cemaatler sermaye sahipleri ve AKP iktidarı aleni darbe yapıyor” dedi.

Sultan UÇAR

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Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin sert tepkisine rağmen 19 Kasım'da Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Sınavlarını yapmakta direniyor. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Merkez Yürütme Kurulu üyesi ve 30 yıllık Uzman Eğitimci Levent Akça süreci şöyle değerlendirdi:

“CİRİT ATIYORLAR”

“Öğretmenlik Meslek Kanunu, Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Öğretmenlik sınavları ile cemaatler, sermaye sahipleri ve AKP iktidarı, Atatürk'ün eğitim ordusu öğretmenlere karşı aleni darbe yapıyor. Liyakat ve donanımdan eksik bu eğitim yapılanmasında gerici cemaatler cirit atıyor. Türkiye'nin Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine çıkışı, siyasi iktidarca kasıtlı engelleniyor. Türkiye'nin eğitimden, ekonomiye kadar dünya sıralamalarında sonuncu olmasının temel nedeni eğitimdeki gerilemedir.”

“AKP 8 eğitim bakanı ve her bakanın da değiştirdiği MEB bürokratları, eğitim sistemini yerle bir etti. Şimdi, sıra öğretmenlere geldi. Öğretmenlik Meslek Kanunuyla, Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik sınavlarıyla kolları sıvadılar. İş güvencesi zaten olmayan öğretmenlerimiz, çok ciddi ekonomik sıkıntılarla boğuşurken, iktidar bir de uzmanlık-başöğretmenlik diye bir şey icat etti. Herkes bilmeli ki Türkiye'nin tek başöğretmeni Atatürk'tür. ”

“Siyasi baskı altında soruşturmalarla boğuşan Atatürkçü öğretmenleri kimse susturamayacak. İktidar baskısıyla, öğretmenlerin üyeliğe zorlandığı yandaş sendika, öğretmenleri asla temsil etmedi, edemez. Öğretmenlerimizi, hızla bu yandaş sendikadan istifa ederek, haklarını savunan gerçek eğitim sendikalarına üye olmaya çağırıyorum. ‘Unvan' adı altında 1-2 bin lira maaş farkı için, iktidarın uzattığı sadakayı, tüm öğretmenlerimiz reddediyor. Öğretmenlerimizin tamamı, uzman. ”

“SİYASİ İHANET”

“Türk eğitim sisteminin, Atatürk döneminde olduğu gibi yine modern çağı yakalamak için önce öğretmenlerin ekonomik sorunları çözülmelidir. Öğretmenler odasının; ‘başöğretmen, uzman öğretmen, sözleşmeli öğretmen, ücretli öğretmen' gibi sahte sıfatlarla bölünmesi, siyasileri de yetiştiren öğretmenlik mesleğine yapılan yüzyılın ihanetidir. Bu sınavı, Bakan Mahmut Özer'in de ifade ettiği yandaş sendika talep etmiş. İktidar, bakanları, bakanlık bürokratları ve yandaş sendikası Eğitim Bir Sen, milletin gözü önünde 20 yıldır, eğitimde orta oyunu oynasa da artık bitti.”