Eğitimcilerden dikkat çeken eylem! Duvarı yıktılar…

Son bir yıl içerisinde asgari ücrete gelen zam ile işçi-memur maaşının eşitlendiğini ve özellikle memur maaşlarının açlık sınırına yakınlaştığını ifade eden eğitimciler, Pink Floyd’un meşhur ‘The Wall (Duvar)’ isimli şarkısıyla tepkilerini dile getirdi. Asgari sefalete boyun eğmeyeceklerini ifade eten eğitimciler, “Önümüze örülen her duvarı yıkacağız” sözleriyle sembolik olarak duvar yıktı.

İlker KILIÇASLAN

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Yüksek enflasyon ve artan hayat pahalılığı sebebiyle geçinemediklerini ifade eden eğitimciler tepkilerini her platformda dile getirmeye devam ediyor. Asgari ücrete en son 8 bin 500 TL'ye çıkartılmasıyla birlikte memur maaşının asgari ücrete eşit hale geldiğini ifade eden eğitimciler Manisa'da kentin simgesi olan ve antik Niobe olarak isimlendirilen Ağlayan Kaya'da eylem yaparak tepkilerini dile getirdi.

EĞİTİMCİLERİN TALEPLERİNİ DİLE GETİRDİ

Hürriyetçi Eğitim Sendikası Manisa Şubesi, mitolojide evlat acısı yüzünden sürekli ağlayan Niobe'nin tanrılar tarafından taşa döndürüldüğü Ağlayan Kaya'nın önünde gerçekleştirdiği basın açıklamasında eğitimcilerin taleplerini dile getirdi.

“BİZİM DE ANAMIZ AĞLIYOR”

Ağlayan Kaya'nın önünde gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan Hürriyetçi Eğitim Sendikası Manisa Şube Başkanı Haldun Bilgi, eğitimcilerin maaşlarının yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı altında ezildiğini belirterek, geçinemedikleri için her gün göz yaşı döktüklerini ifade etti.

Sendika şube başkanı Bilgi yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

*Mitolojik Niobe, çocukları için gözyaşı dökerek tanrılar tarafından acısına son verilmek için taş haline döndürülmüştür.

*Niobe binlerce yıldır bu kentte çocukları için ağlamaktadır. Şimdi bizde binlerce yıldır yaşadığımız bu bereketli topraklarda insanca yaşamak ve geçim kaygısından ağlıyoruz. Şuanda bizimde anamız ağlıyor.

*Ülkemizde son bir yıl içerisinde, siyasi iktidarın para politikası, döviz kuru kaynaklı ve enflasyon sebepli artışlar, piyasadaki fiyat dalgalanmaları ve ekonomik hareketler yüzde 200 oranında zamlara sebep olmuş, alım gücü oldukça düşmüş, memurlar hızla fakirleşmiştir. Biz de Niobe gibi kendimiz için değil, çocuklarımız için ağlıyoruz.

“MEMUR İLE ASGARİ ÜCRETLİ MAAŞLARI EŞİTLENDİ”

Konuşmasında asgari ücrete en son yapılan zam ile memur maaşlarının artık eşit hale geldiğinin vurgulayan sendika şube başkanı Bilgi açıklamasına şöyle devam etti:

*Açlık sınırına yakın bir gelire sahip olan memurların maaşlarına, minimum asgari ücretliler için yapılan son artış oranındaki zammın yapılması zorunluluktur.

*2022 yılında asgari ücret ve kamu çalışanlarına yapılan zamlarla memurların maaşları ile asgari ücretli maaşları eşitlenmiştir.

*Asgari ücretle çalışan milyonlarca çalışanın da ekonomik haklarını önemsiyoruz. Ancak hiçbir zaman memur maaşları asgari ücret seviyesinde olmamıştır.

*Memurlara, asgari ücrete yapılan yaklaşık yüzde 55 oranında artışın altında hiçbir rakamı kabul etmiyoruz.

“KAYIPLARIMIZIN TELAFİSİNİ İSTİYORUZ”

*Yeni vaatlerden ziyade, haklarımızın korunmasını ve kayıplarımızın telafi edilmesini istiyoruz. İşverenimiz olan devletin; adil olduğunu, işçisi ve memuruna eşit değer verdiğini düşünüyor ve ayrım yapmayacağına inanıp, memurları açlık sınırında ki bir maaş ve gelire mahkum etmeyeceğini ümit ediyoruz.

*Bu taleplerimizin yerine getirilmesi için asgari sefalete karşı azami isyan dönemini başlatmıştır. Kamu çalışanlarına sunulan haklar dünya standartlarına ulaştırılıncaya kadar mücadeleye ve iş bırakma dahil her türlü meşru eylemi yapmaya kararlıyız.

PİNK FLOYD'UN ŞARKISIYLA SEMBOLİK OLARAK DUVAR YIKTILAR

Sendika şube başkanı Bilgi açıklamasında son olarak, Pink Floyd'un meşhur şarkısı ‘The Wall(Duvar)' şarkısından esinlenerek sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Pink Floyd'un meşhur şarkısı ‘The Wall' da da dendiği gibi hiçbirimiz duvardaki bir tuğladan ibaret değiliz. Sendikalaşma hakkımızın, özgürlüklerimizin, onurluca yaşamamızın önüne örülecek her türlü duvarın bir parçası olmayacağız. Bizi sefalete mahkum edecek ve önümüze engel olarak örülen her duvarı yıkmakta kararlıyız. Korkmayacağız ve hep birlikte o duvarları ve barajları yıkacağız.”

Açıklamanın ardından şube başkanı Bilgi ve beraberindeki eğitimciler sembolik olarak örülen duvarı Floyd'un meşhur şarkısı ‘The Wall(Duvar)' ile birlikte tekmelerle yıktı.

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