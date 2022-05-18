EKPSS sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı! EKPSS sonuçları sorgulama ekranı…

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) değerlendirme işlemi sonuçları açıklandı. EKPSS sonuçlarına ÖSYM sonuc.osym.gov.tr sayfasından T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişilebiliyor.

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24 Nisan 2022 tarihinde uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (2022-EKPSS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Sınava katılan adaylar, EKPSS sonuçlarına ÖSYM’nin sonuç sayfasında ulaşabilecek.

EKPSS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Sonuçlar ÖSYM’nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.

EKPSS SORU VE CEVAP KAĞIDI

EKPSS SORU VE CEVAP KAĞIDI ERİŞİME AÇILDI

24 Nisan 2022 tarihinde uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2022-EKPSS) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 18 Mayıs 2022 tarihinde saat 15.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açıldı.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

EKPSS NEDİR?

“Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan “Protokol” hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan , EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.