İkinci ara tatil başlıyor! Ara tatil kaç gün, ne zaman bitiyor?

Okullar bu yıl iki kez ara tatil ile olmak üzere dört kez kapanacak. Karne almandan, hafta sonları ile birlikte 9 gün sürecek ara tatil bugün itibariyle başlıyor. Öğrenciler ara tatil sayesinde eksiklerini tamamlayacak, yoğun ders programının ardında dinlenebilecek. Ara tatil 17 Nisan'da sona erecek, 18 Nisan'da okullar açılacak.

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Bu yıl corona virüs gölgesinde devam eden eğitimde 9 günlük ara tatil geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi uygulanacak. Sınav yorgunluğunu atmak ve eksikliklerini tamamlamaları için öğrencilere ikinci ara tatil fırsatı veriliyor. Ara tatil en çok öğrencileri sevindirirken, veliler de korona döneminde eğitime 9 gün ara verilmesinden memnun.

ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR, BİTİYOR?

*1. dönem ara tatili 15-19 Kasım,

*Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat,

*2. dönem ara tatili 11-15 Nisan,

* Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak

ERDOĞAN’DA YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Öğretmenlerimizin 60 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürdük. Türk eğitim tarihinde ilk kez öğretmenlik statüsünü güçlendirme yanında öğretmenlerimize önemli avantajlar getiren bu düzenlemenin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde öğretmenler ve eğitim yöneticileri ile iftar programında konuştu.

“BİRÇOK KARDEŞİMİZİ HAKKA UĞURLADIK”

Eğitim camiasıyla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Erdoğan, Ramazan ayının son 2 yıldır pandemi gölgesinde geçtiğini belirterek şunları söyledi;

*Yarın bir haftayı yakalıyoruz. Çok çok ihtişam dolu bir Ramazan ayıyla iç içeyiz. Hep birlikte milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için barışa, huzura vesile olmasını diliyorum. Son iki yıldır korona virüs sebebiyle Ramazanlarımız buruk geçti.

*Aralarında değerli öğretmenlerimizin de olduğu birçok kardeşimizi hakka uğurladık. Zorlu bir dönemi geride bıraktık. Salgın sürecinde toplumumuzun tüm kesimleri gibi öğretmen ve öğrencilerimiz de alışık olmadıkları günler yaşadılar.

“OKULLARIMIZIN KAPISINI AÇIK TUTMAYI SÜRDÜRECEĞİZ”

*Gerek yüz yüze gerek çevrimiçi olarak eğitim faaliyetlerini aksatmadan devam ettirdik. Mili Eğitim Bakanımıza, MEB mensuplarımıza şahsım, milletim adına çok teşekkür ediyorum.

*2021-2022 eğitim öğretim yılının 4’te üçünü okullarımızı açık tutma başarısı göstererek tamamlamış bulunuyoruz. Son eğitim öğretim gününe kadar okullarımızın kapısını açık tutmayı sürdüreceğiz.