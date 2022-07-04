İlköğretim okulları adrese göre kayıt işlemleri yapıldı! Adrese göre kayıt okulu sorgulama…

MEB tarafından 2022-2023 yılında eğitim görecek ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin kayıtlarını adrese dayalı olarak tamamladı. Veliler, "e-Okul.meb.gov.tr" ile e-devlet kapısı sisteminden İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt) hizmet başlığından çocuklarının yerleştirildiği okulu öğrenebilecek.

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Çocuğum hangi okula gidecek sorusu yaz tatilinin yakın zamanda başlamış olmasına rağmen veliler tarafından merak ediliyor. MEB'e bağlı http://e-okul.meb.gov.tr internet adresinde çocuklarının T.C. kimlik numaralarını girerek yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler. İşte detaylar…

ADRESE DAYALI KAYIT İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

MEB tarafından 4 milyon 183 bin 620 öğrencinin e-kayıt işlemi gerçekleştirildi.

Ana sınıfı, ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okul kayıtları, MERNİS adres bilgileri esas alınarak herhangi bir başvuru olmaksızın e-okul sisteminden tamamlandı.

İlkokul birinci sınıf kayıtları, herhangi bir başvuru olmaksızın MERNİS adres bilgileri uyarınca gerçekleştirildi.

5. sınıfa yerleştirilen öğrenciler için velilere “ortaokul, imam hatip ortaokulu ve özel ortaokul” tercih hakkı sunuldu. Ortaokul tercihi yapan öğrenciler, adreslerine uygun okullara yerleştirildi. e-kayıt sonuç ekranlarında imam hatip ortaokulu ve özel okula kayıt olmak isteyen velilerin istedikleri okullara başvurmalarına yönelik bilgi verildi.

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?

Veliler, “e-Okul.meb.gov.tr” ile e-devlet kapısı sisteminden İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt) hizmet başlığından çocuklarının yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.

2022-2023 eğitim öğretim yılı, 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak.