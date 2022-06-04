İmamoğlu sınava girecek öğrencilere seslendi: Güzel bir gelecek sizleri bekliyor

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Bitirme Sınavları'na girecek öğrencilere seslenen İBB Başkanı İmamoğlu, "Hepinize sınavda ve tüm eğitim hayatınız boyunca yürekten başarılar diliyorum. Birbirinden güzel hayaller kurmaya ve bu hayallere ulaşmak için çok çalışmaya lütfen devam edin. Güzel bir gelecek sizleri bekliyor" ifadelerini kullandı.

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İstanbul’da hafta sonu gerçekleşecek Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Bitirme Sınavları öncesinde kamera karşısına geçen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, öğrencilere seslendi.

ULAŞIM ÜCRETSİZ

İmamoğlu, hafta sonu öğrenciler için toplu ulaşımın ücretsiz olacağını hatırlatarak, “Lise Giriş Sınavı'na girecek tüm öğrencilere yarın ulaşım ücretsiz olacak, gerekli tüm tedbirler de alındı. Sınav nasıl olursa olsun siz akıldan, bilimden ve hayal kurmaktan asla vazgeçmeyin, hepinize gönülden başarılar” dedi.

İmamoğlu, “Siz değerli gençlerimizin iyi bir eğitimle, geleceğe güçlü bir şekilde hazırlanması ülkemiz için çok önemli. Bu güzel ülkeyi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, aklın ve bilimin, daha aydınlık bir geleceğe taşıyacak olan kesinlikle sizlersiniz. Hepinize LGS sınavında ve tüm eğitim hayatınız boyunca yürekten başarılar diliyorum. Birbirinden güzel hayaller kurmaya ve bu hayallere ulaşmak için çok çalışmaya lütfen devam edin. Güzel bir gelecek sizleri bekliyor” diye konuştu.

İSTANBULLULARA SESLENDİ: SİZDEN BİR RİCAM VAR

İstanbullulara da seslenen İmamoğlu, “Sizden bir ricam var. Öğrencilerimizin sınava gireceği 5 Haziran Pazar günü, özellikle sınavların yapılacağı okullarımızın çevresinde gürültü yapmamaya özen gösterelim” ifadelerini kullandı.