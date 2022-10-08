Kasım ara tatili ne zaman, kaç gün?

Yarıyıl tatili öncesinde öğrencilere 9 günlük tatil imkanı sunacak ara tatil yapılacak. İlk ara tatil 14-18 Kasım'da uygulanacak. Yarıyıl tatili ise 23 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında olacak.

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Okullar Eylül itibariyle açıldı, öğrenciler dinlenmek için ara tatili beklemeye başladı. Yıl içerisinde toplamda dört kez tatile girecek okullarda öğrenciler geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de ara tatil yapabilecek.

ARA TATİL NE ZAMAN? OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

1. Ara tatil başlangıcı 14 Kasım ile 18 Kasım arasında olacak.

Yarıyıl tatil ise 10 iş günü sürece ve 23 Ocak ile 3 Şubat arasında yapılacak.

2. Ara tatil ise 17 Nisan ile 20 Nisan arasında 3.5 iş günü sürecek.

Okullar 16 Haziran 2023 tarihinde kapanacak.

22 BİN ÖĞRENCİ BAKAN EMRİYLE SINIF GEÇTİ

Resmi, özel ve mesleki teknik ortaöğretim kurumlarında 11. sınıfta kayıtlı olup, sınıfta kalan 22 bin öğrenciyle ilgili skandal bir karara imza atıldı. MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener teklif etti. Bakan Özer, onayladı.

81 ile resmi yazıyla talimat verildi. Anadolu Meslek Liseleri ve Anadolu Teknik Liselerinde, 11. sınıfta olup sınıf tekrarına kalan 22 bin öğrenci başarı, başarısızlık veya disiplin suçu dahil hangi sebeple olursa olsun, bir defaya mahsus, bakan emriyle 12. sınıfa geçirildi.