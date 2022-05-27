KPSS başvuru ücreti ne kadar, başvurular ne zaman bitiyor?
Memur olmak isteyen adayların uzun süredir çalışmalarını sürdürdüğü KPSS için başvurular geçtiğimiz hafta başladı. KPSS başvurusu 6 Haziran'da sona erecek. ÖSYM, KPSS başvuru ücretini Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu ve ÖABT için 115 lira olarak belirlendi.
Adaylar ÖSYM’nin internet sitesinden ortaöğretim KPSS başvurusu yapabilecekler. Sınav takviminde yer alan bilgilere göre PSS Alan Bilgisi, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınav başvurusu 6 Haziran'a kadar sürecek.
KPSS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 115,00 TL
KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL
ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 115,00 TL
KPSS SINAV BAŞVURUSU NE ZAMAN?
KPSS LİSANS: KPSS Alan Bilgisi, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınav başvurusu 24.05.2022 ile 06.06.2022 tarihileri arasında yapılacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM: KPSS Ortaöğretim başvurusu 01.09.2022 ile 13.09.2022 tarihleri arasında yapılacak.
KPSS ÖNLİSANS: KPSS önlisans başvurusu 03.08.2022 ile 15.08.2022 arasında yapılacak.
KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
ÖSYM’nin açıklamasına göre KPSS sınavına başvurular ÖSYM’nin aday işlemleri sistemi üzerinden gerçekleşecek. Ödemeler başvuru sırasında internet üzerinden yapılabilecek. Başvuru tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr/ sayfasından işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.
KPSS SINAV TARİHLERİ, SINAV SAATLERİ, SINAV SÜRELERİ
Genel Yetenek-Genel Kültür : 31 Temmuz 2022, Saat: 10.15, 130 dakika
Eğitim Bilimleri : 31 Temmuz 2022, Saat: 14.45, 100 dakika
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 6 Ağustos 2022, Saat: 10.15
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra
(Hukuk, İktisat, Maliye) : 6 Ağustos 2022, Saat: 14.45
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah
(İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 7 Ağustos 2022, Saat: 10.15
KPSS 2022 NE ZAMAN?
– KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 31 Temmuz'da yapılacak.
– KPSS Alan Bilgisi oturumu 6-7 Ağustos'ta yapılacak.
– KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 14 Ağustos'ta yapılacak.
– EKPSS 24 Nisan'da yapılacak.
– KPSS Önlisans 2 Ekim'de yapılacak.
– KPSS Ortaöğretim 6 Kasım'da yapılacak.
– KPSS DHBT 27 Kasım'da yapılacak.
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS LİSANS: KPSS Alan Bilgisi, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınav sonuçları 2 Eylül'de açıklanacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM: KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları 1 Aralık'ta açıklanacak.
KPSS ÖNLİSANS: KPSS önlisans sonuçları 27 Ekim tarihinde açıklanacak.