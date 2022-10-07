KPSS DHBT başvurusu başladı! KPSS başvuru ücreti ne kadar?

KPSS’de başarılı olarak din görevlisi olmak isteyenler sınav hazırlıklarını sürdürürken, başvuru tarihlerini de merak ediyor. KPSS DHBT başvuruları 7 Ekim - 17 Ekim tarihlerinde yapılacak. Ayrıca KPSS DHBT başvurularının başlamasıyla birlikte başvuru ücreti de belli oldu. KPSS başvuru ücreti 115 lira olarak belirlendi.

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KPSS, her yıl belirli dönemlerde ÖSYM tarafından düzenleniyor. KPSS için tarihler ÖSYM sınav takvimi ile açıklandı. KPSS DHBT başvuru kılavuzunu yayınlandı. 27 Kasım Pazar günü yapılacak KPSS DHBT sınavı için başvurular 17 Ekim tarihine kadar devam edecek.

KPSS DHBT BAŞVURU EKRANI

KPSS DHBT BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

DHBT KPSS başvuru ücreti 115 TL olarak açıklandı. Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine; T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı ile birlikte ne kadar ücret yatıracağını söylemeleri gerekmektedir. Adaylar, isterlerse banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler. Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık yoksa bankadan ayrılmaları, yanlışlık varsa mutlaka düzelttirerek bankadan ayrılmaları gerekmektedir. Banka şubesinden ödeme yapacak adaylar, Bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmalıdır.

KPSS BAŞVURU KILAVUZU

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖSYM, KPSS başvuru kılavuzunu erişime açtı. ÖSYM’nin yaptığı açıklama şu şekilde;

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-KPSS DHBT kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, kılavuza bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.