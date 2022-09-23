KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavı ne zaman, saat kaçta? KPSS kaç dakika sürüyor?
KPSS için sınav giriş belgesinin geçtiğimiz günlerde erişime açıldı. KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavı 1. oturumu 24 Eylül Cumartesi günü 10:15'te, 2. oturumu 14:45'te, 3. oturumu 25 Eylül Pazar günü saat 10:15'te başlayacak. ÖSYM, KPSS'ye katılacak olanlara saat uyarısında bulundu.
Memur olmak isteyen adayların uzun süredir çalışmalarını sürdürdüğü KPSS için sınava giriş belgesi erişime açıldı. KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav giriş belgesi ÖSYM AİS üzerinden öğrenilebiliyor.
KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN?
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 24 Eylül 2022 günü saat 10.15’te başlayacak.
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) 24 Eylül 2022 günü saat 14.45’te başlayacak.
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) 25 Eylül 2022 günü saat 10.15’te başlayacak.
KPSS LİSANS ALAN BİLGİSİ SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Sınavda uygulanacak testler ve test süresi şu şekilde;
KPSS Genel Yetenek (60) ve Genel Kültür (60) sınavında 120 soru yöneltilecek, sınav 130 dakika sürecek.
KPSS Eğitim Bilimleri sınavında 80 soru yöneltilecek 100 dakika sürecek.
KPSS İşletme sınavında 40 soru yöneltilecek 50 dakika sürecek.
KPSS Muhasebe sınavında 40 soru yöneltilecek 50 dakika sürecek.
KPSS İstatistik sınavında 40 soru yöneltilecek 60 dakika sürecek.
KPSS Hukuk sınavında 40 soru yöneltilecek 50 dakika sürecek.
KPSS Kamu Yönetimi sınavında 40 soru yöneltilecek 50 dakika sürecek.
KPSS İktisat sınavında 40 soru yöneltilecek 50 dakika sürecek.
KPSS Maliye sınavında 40 soru yöneltilecek 50 dakika sürecek.
KPSS Uluslararası İlişkiler sınavında 40 soru yöneltilecek 50 dakika sürecek.
KPSS Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri sınavında 40 soru yöneltilecek 50 dakika sürecek.
KPSS SINAV YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.
ÖSYM’DEN SAAT UYARISI
ÖSYM tarafından yapılan saat bilgilendirmesi şu şekilde;
24 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
24 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu için adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
24 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.