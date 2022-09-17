KPSS Lisans sınavı saat kaçta başlıyor, kaç dakika sürüyor?

KPSS Lisans Sınavı (Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri) 18 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek. KPSS 1. oturumu saat 10:15'te başlayacak. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavına girecek adayların 130 dakika süresi olacak. KPSS 2. oturumu olan Eğitim Bilimleri sınavı 14:45'te gerçekleştirilecek, sınav 100 dakika sürecek. ÖSYM sınava girecek adaylara KPSS giriş belgesi ve saat uyarısında bulundu.

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Pazar günü uygulanacak olan 2022-KPSS için adayların sınav giriş belgelerine dikkat edilmesi gerekiyor. Adayların KPSS sınav giriş yerlerini öğrenebileceği sınav giriş belgeleri geçtiğimiz günlerde erişime açıldı, ilgili belgenin fotoğraflı olması ve üzerinde sonradan eklenmiş bir yazı bulunmaması gerekiyor.

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre KPSS Lisans Alan Bilgisi Oturumları 18 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

KPSS SINAV YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

KPSS SINAVI SAAT KAÇTA, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür : 18 Eylül 2022, Saat: 10.15, 130 dakika

KPSS Eğitim Bilimleri : 18 Eylül 2022, Saat: 14.45, 100 dakika

ÖSYM’DEN SAAT UYARISI

ÖSYM tarafından yapılan saat bilgilendirmesi şu şekilde;

“18 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

18 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans (Eğitim Bilimleri) oturumu için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.”