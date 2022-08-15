KPSS önlisans başvuru son günü: KPSS başvuru ücreti ne kadar?

KPSS önlisans başvuruları için ÖSYM'nin açıkladığı tarihlerde son gün geldi. Adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM'nin ais.osym.gov tr adresinden yapılabiliyor. KPSS önlisans başvuru ücreti 130 lira olarak belirlendi.

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Memur olmak isteyen adayların uzun süredir çalışmalarını sürdürdüğü KPSS için başvurular geçtiğimiz hafta başladı. Adaylar ÖSYM'nin internet sitesinden ortaöğretim KPSS başvurusu yapabilecekler. Sınav takviminde yer alan bilgilere göre KPSS önlisans oturumu 9 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek.

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU EKRANI

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Ön lisans KPSS başvuru ücreti 130 TL olarak açıklandı. Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine; T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı ile birlikte ne kadar ücret yatıracağını söylemeleri gerekmektedir. Adaylar, isterlerse banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler. Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık yoksa bankadan ayrılmaları, yanlışlık varsa mutlaka düzelttirerek bankadan ayrılmaları gerekmektedir. Banka şubesinden ödeme yapacak adaylar, Bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmalıdır.

KPSS BAŞVURU KILAVUZU

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖSYM, KPSS başvuru kılavuzunu erişime açtı. ÖSYM'nin yaptığı açıklama şu şekilde;

2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS Ön Lisans), 02 Ekim 2022 tarihinde uygulanacaktır.

Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 27 Kasım 2022 tarihinde yapılacaktır.

Sınava başvurular, 03 – 15 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. 27 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuruları ise 07 – 17 Ekim 2022 tarihleri arasında olacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-KPSS Ön Lisans kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.