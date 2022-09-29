KPSS önlisans sınav giriş belgesi erişime açıldı
KPSS önlisans giriş belgesi yayınlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren KPSS giriş belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen KPSS ile ilgili detaylar sınava girecekler tarafından araştırılıyor. Adayların sınava girmeden önce nüfus cüzdanını ve KPSS sınav giriş belgesini yanında getirmesi zorunlu. Adaylar ais.osym.gov.tr adresine girerek sınav giriş yerlerini öğrenebilecek ve sınav giriş belgelerini çıkartabilecek.
KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA
KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS önlisans 9 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek.
KPSS SINAV YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.
ÖSYM ADAYLARI UYARDI
KPSS'ye dair ÖSYM'den bir de uyarı yayınlandı:
“09 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Ön Lisans için adaylar, 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.”