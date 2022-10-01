KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ÖABT sonuçları için ÖSYM tarih verdi

Memur olmak isteyenlerin katıldığı KPSS'de sınav maratonu iptal edilen sınav nedeniyle bir kez daha yaşanıyor. KPSS ÖABT sonuçları 21 Ekim tarihinde https://ais.osym.gov.tr adresinde yayınlanacak. Ardından tercih dönemi başlayacak. İşte KPSS sınav sonuçları hakkında merak ettikleriniz…

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Adayların uzun zamandır çalışmalarını yürüttüğü KPSS için heyecan doruğa çıktı. ÖSYM takviminde KPSS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih yer alıyor. KPSS sonuçlarının açıklanması ile adaylar sınavdan aldıkları puanların yanı sıra netleri de öğrenecek.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçları, ÖSYM tarafından 21 Ekim'de açıklanacak.

Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.

KPSS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANIR?

2022 KPSS lisans Soruları ve cevap anahtarının yüzde 10'nun bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. KPSS soru ve cevaplar genellikle sınavdan aynı gün ya da bir gün sonra açıklanıyor.